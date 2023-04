Il “Grande Fratello Vip” è ormai finito da quattro giorni, ma l’attenzione è ancora tutta puntata sul post GF Vip dei vipponi della Casa. Le varie scuderie di fanatici stanno seguendo assiduamente il ritorno alla realtà dei loro beniamini, che sono ufficialmente tornati a condividere la loro quotidianità sui social. A tal proposito, ieri sera, in quel di Milano, c’è stata una cena “reunion” tra il gruppo dei cosiddetti ‘Spartani‘: Oriana Marzoli insieme a Daniele Dal Moro, Alberto De Pisis e Giaele De Donà accompagnata dal marito Brad. Ma non solo, presenti alla tavolata anche Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che per tutta l’edizione ha avuto il ruolo di ‘opinionista’ social del programma. Ebbene, la presenza della Salemi alla cena ha fatto scoppiare un’inaspettata polemica, alimentata da delle ambigue mosse social di Antonella Fiordelisi.

Sembra, infatti, che le storie pubblicate dai suoi ex conquilini insieme alla conduttrice italo-persiana non siano affatto piaciute alla Fiordelisi e ai suoi fan. Secondo questi ultimi, questa uscita di gruppo sarebbe la dimostrazione che Giulia non sia mai stata imparziale durante questi mesi e abbia più volte riportato tweet correlati alla sua opinione personale più che al ‘sentiment‘ del web. Della stessa opinione la stessa Antonella, che ha messo mi piace ad un tweet con scritto: “Quindi il tablet era spartano. Male male“. E ancora: “Si capiva benissimo. Infatti parlavano male sempre Pier e Giulia. Mi sono un po’ scesi“. A quanto pare, l’ex schermitrice sembra pensare che la ‘bastarda con il tablet’ le sia andata contro per partito preso e che scegliesse i tweet da mostrate in base alle sue preferenze.

Tuttavia, c’è da dire che, nonostante abbia sempre ammesso di provare simpatia per la venezuelana, Giulia riportava i commenti sia a favore che contrari ad entrambe le fazioni del GF Vip, ovvero gli “spartani” e i “persiani“. Difatti, basta andare a vedere una qualsiasi puntata per notare come l’opinionista ha sempre letto anche molti ‘cinguettii’ pieni di complimenti per la Fiordelisi. Inoltre, non ha mai nascosto di essere una grande amica di Alberto De Pisis, dunque non è una sorpresa che si siano rivisti dopo la fine del reality. Per questo, molti hanno preso le difese della Salemi, sottolineando anche come, allo stesso modo, si potrebbero muovere le stesse accuse nei confronti di Sonia Bruganelli, che ha sempre difeso a spada tratta Antonella. Insomma, una polemica abbastanza sterile.