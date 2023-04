Il Grande Fratello Vip 7 è ormai finito ma i suoi protagonisti continuano a far chiacchierare. Tra questi Antonella Fiordelisi che ha inevitabilmente lasciato il segno nella Casa più spiata d’Italia. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate in rete dopo l’ultima puntata del programma Mediaset, l’ex spadista, oggi modella e influencer, si sarebbe fatta notare anche durante la finale del reality show, andata in onda su Canale 5 lunedì 3 aprile.

Antonella Fiordelisi non si sarebbe messa in mostra solo con il suo tifo sfegatato per l’amica Nikita Pelizon – che poi di fatto ha vinto il reality show guidato da Alfonso Signorini battendo la favorita Oriana Marzoli- ma pure per quanto accaduto dietro le quinte durante l’ultima puntata della settima edizione del reality show. Secondo una segnalazione riportata dal blogger Amedeo Venza, la Fiordelisi si sarebbe lasciata andare a delle effusioni di troppo con Antonino Spinalbese.

A riportare la testimonianza una fan dei Donnalisi, ovvero la coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria:

“Sono tra il pubblico del GF Vip. E sono una Donnalisi delusa perché durante la pubblicità ci fanno uscire per andare in bagno (3-4 per volta). E dietro le quinte c’era Antonella che abbracciava Antonino. Ridevano e scherzavano come se fossero complici da sempre. Mi dispiace per Edoardo perché io e tutte le Donnalisi sogniamo per lui un amore vero e duraturo. Non merita questo da Antonella perché lui ha smesso di seguire tutti e non saluterà nessuno per rispetto a lei. E lei dovrebbe fare lo stesso”

Edoardo Donnamaria è stato costretto a seguire la finale del Grande Fratello Vip da casa perché la produzione ha scelto di invitare solo gli ex Vipponi eliminati dal pubblico e non quelli squalificati dagli autori come appunto lo speaker radiofonico romano.

Antonella Fiordelisi ha avuto dunque modo di rivedere da sola Antonino Spinalbese, con il quale si è instaurato un legame speciale nel bunker di Cinecittà. Solo un’amicizia, hanno ribadito più volte i diretti interessati, ma che nel corso di questi sei mesi ha fatto soffrire parecchio Donnamaria.

Per ora i diretti interessati non hanno né confermato né smentito i gossip sul loro conto. Su Twitter Antonella Fiordelisi ha condiviso un video che immortala Edoardo Donnamaria al lavoro (di recente è tornato alla conduzione radiofonica). La 25enne di Salerno ha rivelato di aver scelto lei il completo elegante che ha sfoggiato l’opinionista di Forum. Quindi, niente di cui preoccuparsi?

Ma non è finita qui perché Antonella Fiordelisi è al centro di un altro gossip inerente la finale del Grande Fratello Vip. Pare che l’ex di Francesco Chiofalo sia quasi arrivata alle mani con Micol Incorvaia, da mesi ormai sua acerrima rivale nel reality show di Canale 5. Nel corso della serata le frecciatine tra le due non sono mancate e lontano dalle telecamere la situazione sarebbe degenerata.

Il pettegolezzo è stato diffuso in rete da Biagio D’Anelli, ex concorrente del GF Vip nonché opinionista tv ed esperto di gossip:

“Ieri è terminato il Grande Fratello Vip. Post puntata, quando tutti i lustrini, le paillettes e le luci si son spente… Rissa sfiorata tra Micol e Antonella Fiordelisi. Rissa sfiorata… Ma voi dovete dire a me, due donne… Il reality è finito? Ma perché non ve ne andate con i vostri compagni in hotel a festeggiare la fine di un’edizione?”

Sarà vero?