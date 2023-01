Luca Onestini sembra non avere pace in questa sua seconda partecipazione al “Grande Fratello Vip“. L’ex tronista sta attirando antipatie ovunque, ricevendo continue critiche dal pubblico e dallo studio. Dopo Sonia Bruganelli, Soleil Sorge e Giulia Salemi, il 30enne emiliano è entrato nel mirino di un altro volto del reality di Canale 5, Pierpaolo Pretelli.

Durante la scorsa puntata del “Gf Vip Party” l’ex gieffino non si è risparmiato e ha attaccato duramente Onestini. Commentando lo scontro tra Luca e la sua coinquilina Nikita, Pretelli ha definito le battute del primo degne di una sceneggiatura di “The Lady” di Lory Del Santo. E, come se non bastasse, anche lo stile del gieffino è stato oggetto di graffiante ironia:

Ok qui sembra un po’ il telefilm The Lady. […] Ci dobbiamo mettere nei tuoi panni? Ma manco per niente mi ci metto! Non mi ci metto proprio figlio mio. Co ste camice de me**a che hai… e scusa! E che cavolo, dovevo dirlo e l’ho detto. Nei tuoi panni, sì certo aspetta che ci mettiamo. Ci vuole coraggio a mettersi quella roba caro Luca devo dirtelo. Quelle camice e le giacche, secondo me quelle portano… un’energia terribile mamma mia!

Neanche a dirlo, a rincarare la dose è subito arrivata la collega Soleil Sorge:

Sai che lui è l’unico fidanzato di cui non ho mai indossato camice e t shirt? Io vorrei capire una cosa, è stata Nikita a essersi presa di lui, poi lui le ha dato il palo. E poi qualcuno gli dica che ci sono i video di lui e Nikita. Forse ha i capelli davanti agli occhi e non vede benissimo i filmati. Sorry not sorry.

Insomma, parole pesanti e, bisogna dirlo, per lo meno quelle sul modo di vestire, decisamente gratuite da parte di Pierpaolo. Nei giorni scorsi anche la sua fidanzata Giulia Salemi ha attaccato l’ex tronista. “La regina del tablet”, infatti, non ha mai nascosto la sua insofferenza nei confronti di Onestini. Proprio per questo, lo stesso Luca l’ha definita “non oggettiva” nella scelta dei tweet da mostrare in puntata, affermazione prontamente contestata dalla Salemi su Twitter. Dunque, stoccate continue da parte dei “Prelemi”, tanto che viene da chiedersi se questi scontri non scaturiscano da dissapori privati tra gli interessati.

Ma, qualsiasi cosa sia successa, non dovrebbe andare ad intaccare la professionalità e obiettività di chi occupa un posto importante nel programma. Obiettività, appunto, che non ha nulla a che vedere con l’attaccare un concorrente sul personale, giudicandolo per il suo modo di vestire con termini inadeguati.

Inoltre, bisogna sempre ricordare che si sta parlando di un reality televisivo, per cui sarebbe giusto attenersi a commentare le dinamiche che avvengono all’interno della Casa più spiata d’Italia senza scivolare in stilettate velenose ‘estetiche’. Anche perché c’è da dire che gli inquilini del GF Vip sono ripresi 24 ore su 24 ed è più facile che incappino in gaffe o in frasi dimenticabili. Chi invece commenta ciò che accade ha tutto il tempo per ragionare e decidere accuratamente che cosa dire.