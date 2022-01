Pretelli ‘adottato’ da Domenica In: Mara Venier sorprende, social in deliro

Mara Venier al miele come non mai su Pierpaolo Pretelli che ormai è stato totalmente accolto dalla famiglia di Domenica In, essendo entrato a far parte del cast fisso della trasmissione festiva del pomeriggio di Rai Uno. Lo showman non ha potuto essere presente in studio nel corso della puntata in onda il 23 gennaio 2022. Un’assenza dettata dal fatto che è rimasto contagiato dal Covid, che continua a galoppare vertiginosamente con la diffusione rapidissima della variante Omicron. La Venier ha comunque voluto coinvolgere da remoto il fidanzato di Giulia Salemi al quale ha indirizzato frasi di profonda stima e sentito affetto, mandando in estasi la sua infinita fanbase che si è subito riversata su Twitter facendo piovere una marea di commenti entusiasti.

“La grande famiglia di Domenica In lo ha adottato, con mia grande gioia, perché è una persona fantastica, speciale, gli voglio bene, ormai è diventata una persona della mia famiglia, fa parte del cast fisso”. Così ha esordito ‘Zia Mara’ nell’aprire il collegamento con Pretelli. Una sorpresa anche per il diretto interessato che certo sapeva dell’affetto provato per lui dalla conduttrice ma difficilmente si aspettava una simile presa di posizione della Venier.

“Pierpaolo è a casa – ha proseguito la presentatrice -. E non potrà essere con noi, perché si è beccato il Covid, l’amore della zia”. Con Mara, prima di sapere della positività, Pretelli ha avuto contatti, questione che ha fatto crescere l’ansia nella conduttrice veneta: “E io sono stata vicino a te, ho fatto 8 tamponi, mi hai fatto morire di paura… Vabbè, ormai è passata una settimana. Ma come stai?”.

L’ex velino di Striscia la Notizia ha prima ringraziato la timoniera di Domenica In per le parole zuccherose rivoltegli poi ha spiegato di stare bene e di non avere particolari sintomi, eccezion fatta per qualche dolorino osseo e muscolare. Quindi ha aggiunto che al momento sta scontando la quarantena nella propria dimora.

Per quel che riguarda il contagio, si è accorto di aver contratto il Covid dopo aver effettuato un tampone rapido risultato positivo. Il giorno successivo medesimo esito lo ha dato il molecolare. “Se non avessi fatto il tampone non me ne sarei accorto”, ha sottolineato il giovane di Maratea che ha inoltre evidenziato di aver ricevuto la vaccinazione tramite il vaccino monodose Johnson&Johnson e il booster Moderna. Il richiamo gli è stato somministrato il 31 dicembre scorso.

Domenica In, Mara Venier a Pretelli: “Ti vogliamo bene perché sai farti volere bene”

Prima di interrompere il collegamento, Mara Venier ha rivolto a Pretelli altre dolcissime parole, rimarcando come da quando è sbarcato a Domenica In la trasmissione ha beneficiato della sua positività. “Sono infinitamente triste senza di te, perché hai portato una ventata di allegria e gioventù in questo studio. Manchi a tutti, ti vogliamo bene perché ti fai voler bene”, ha chiosato la ‘Zia’.

Pierpaolo l’ha ringraziata e ha promesso che presto, non appena si negativizzerà dal maledetto virus, tornerà ad allietare il pubblico di Rai Uno dallo studio di Domenica In. Su Twitter i fan dei Prelemi hanno continuano a far cascare centinaia di commenti tripudianti sia per il loro beniamino sia per la conduttrice veneta.