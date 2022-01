Domenica In, Pierpaolo Pretelli non ci sarà: brutta tegola per lo showman

L’ex velino di Striscia la Notizia dà forfait a Domenica In: salta la sua presenza per la puntata del 23 gennaio 2022

Brutta tegola per Pierpaolo Pretelli che è stato costretto a dare forfait a Domenica In: quindi non sarà tra i protagonisti del programma timonato da Mara Venier nel corso della puntata del 23 gennaio 2022. A comunicare la notizia è stato lo stesso fidanzato di Giulia Salemi che, tramite un post scritto tra le sue Stories Instagram, ha reso noto di aver contratto il Covid. Inevitabile l’isolamento domiciliare e la quarantena, in attesa della negativizzazione. In bilico anche la sua presenza nel talk di Rai Uno nella puntata del 30 gennaio; tutto dipenderà dall’esito dei tamponi a cui l’ex velino di Striscia la Notizia si sottoporrà nei prossimi giorni.

Pretelli, nel far sapere di essere stato colpito dal virus, ha sottolineato di essersi vaccinato con tre dosi. “Ciao ragazzi! – ha scritto l’ex gieffino vip – Purtroppo sono positivo al Covid, ma faccio scudo con le mie 3 dosi di vaccino! Dispiace non essere con la mia Mara Venier a Domenica In. Torno presto”. Immediata la reazione della conduttrice di Domenica In, che ha provveduto a far rimbalzare il post di Pretelli tra le sue Stories Instagram.

Domenica In, il percorso accidentato di Pierpaolo Pretelli

Quello tra Domenica In e Pierpaolo Pretelli è un feeling mai sbocciato del tutto. Voluto fortemente da Mara Venier, il giovane di Maratea ha trovato qualche difficoltà a inserirsi nel talk show di rai Uno, complici anche delle scelte autoriali discutibili. Quando sembrava essere stata trovata una quadra, vale a dire quando gli è stato affidato il gioco del Musichiere, ci sono stati altri problemi, dettati dalla situazione pandemica.

Qualche puntata fa, Mara Venier e il suo team di autori, visti i tanti contagi Covid – e i tracciamenti relativi che hanno coinvolto delle persone della redazione di Domenica In -, hanno preferito lasciare ai box l’ex velino. Ora ecco che il maledetto Covid ha colpito direttamente Pretelli che non ha potuto far altro che dare forfait.

Pretelli e Giulia Salemi, amore a gonfie vele

L’ex gieffino vip continua invece a sorridere guardando al versante sentimentale. Con Giulia Salemi tutto procede a gonfie vele tanto che negli ultimi mesi si sono fatte tambureggianti le voci che sostengono che a breve la coppia compirà il grande passo, promettendosi amore eterno. Fiori d’arancio in arrivo?