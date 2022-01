Pierpaolo Pretelli promosso in Rai: “Avrà un programma tutto suo”

By

Clamorosa svolta nella vita di Pierpaolo Pretelli. Stando a quanto scrive Dagospia alcuni dirigenti Rai sarebbero rimasti colpiti dal talento dell’ex Velino di Striscia la notizia, al momento nel cast fisso di Domenica In dopo l’avventura a Tale e Quale Show. Così tanto da valutare l’idea di affidare al fidanzato di Giulia Salemi un programma tutto suo. Una grossa novità per il 31enne, che sogna da sempre di affermarsi come showman sul piccolo schermo.

Sul famoso portale si legge quanto segue:

“Un programma in vista per Pierpaolo Pretelli in Rai. Mara Venier con il suo occhio lungo ci ha visto bene portandolo a Domenica In. La sua imitazione di Achille Lauro ha spiazzato tutti e ha dato idea ai dirigenti di promuoverlo con un programma tutto suo”

In attesa di avere ulteriori dettagli Pierpaolo Pretelli si concentra sulle prossime performance a Domenica In, dove ha portato una ventata di freschezza, divertimento e brio nel salotto di Mara Venier. Il giovane ha instaurato con la conduttrice veneziana un rapporto molto forte tanto che i due si frequentano anche lontano dagli studi televisivi. Qualche settimana fa Pretelli è stato invitato a casa di zia Mara con Alberto Matano, conduttore della Vita in diretta e grande amico della Venier.

Secondo i rumors più recenti Pierpaolo Pretelli potrebbe far parte pure della prossima edizione de Il Cantante Mascherato, in partenza su Rai Uno a febbraio subito dopo la fine del Festival di Sanremo. Alla corte di Milly Carlucci il giovane potrebbe mostrare ancora una volta le sue doti nel canto e nel ballo, lontano da critiche e pregiudizi.

Come procede la love story con Giulia Salemi

È un periodo davvero magico per Pierpaolo Pretelli, non solo nel lavoro ma anche nel privato. La storia d’amore con Giulia Salemi, nata alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, procede a gonfie vele. I due sognano in grande a un anno dal primo bacio: un matrimonio e dei figli. Pretelli è già papà di Leonardo, avuto dall’ex compagna, la modella e attrice cubana Ariadna Romero.

A Tv Talk Pierpaolo Pretelli ha assicurato che vuole separare la carriera dalla vita di tutti i giorni. Da qui la scelta di non condividere troppi contenuti della propria sfera sentimentale su Instagram. Pierpaolo, d’accordo con la fidanzata, ha deciso di vivere il privato nella maniera più discreta e riservata possibile.