Pretelli a Verissimo, scena muta su Signorini e crisi con Giulia Salemi: le rivelazioni di Pierpaolo

Il periodo difficile durante i giorni in cui si è scatenata la bufera su Alfonso Signorini e la verità sulle voci di crisi con Giulia Salemi: Pierpaolo Pretelli, ospite a Verissimo, ha fatto chiarezza su diversi temi inerenti alla sua vita privata, dopo che nell’ultimo periodo è finito in più occasioni nel tritacarne del gossip. Capitolo Signorini: l’ex velino è stato bersaglio di una shitstorm dopo che Fabrizio Corona ha mostrato un suo video alludendo al fatto che con l’ex conduttore del Grande Fratello Vip abbia avuto “scambi” intimi. Quel filmato, però, si è successivamente venuto a sapere che era vecchio di anni e non celava nulla di strano. L’ex re dei paparazzi ha chiesto scusa, ammettendo di essersi sbagliato. Peccato che però, ormai, la macchina del fango sui social era stata azionata.

Pierpaolo Pretelli a Verissimo: perché non ha fatto subito chiarezza su Alfonso Signorini

“Un po’ di tempo fa qualcuno ha provato a buttarmi del fango addosso, senza un briciolo di verità, tutto infondato”, ha scandito Pretelli, confidandosi con Silvia Toffanin. Quel “qualcuno”, naturalmente è Fabrizio Corona. L’influencer ha proseguito spiegando di essere riuscito a mantenere la calma e ad affrontare la vicenda con serenità in quanto consapevole di non aver fatto nulla di male. “Quando hai la verità dalla tua parte – ha ragionato – quando ti alzi al mattino, ti guardi allo specchio e sei fiero di quello che sei e hai costruito, non hai né da rispondere né da… penso che il silenzio sia la risposta più giusta in questi casi, ed è quello che ho fatto io”.

Pretelli ha aggiunto che in quei giorni complessi ha potuto contare sul supporto dei suoi familiari che gli sono stati molto vicini, conoscendo i sacrifici fatti in ambito lavorativo. Attenzione, sacrifici, non marchette, come ha fatto intendere Corona.

La verità sulle voci di crisi con Giulia Salemi

L’ex velino è poi passato a parlare di Giulia Salemi, con la quale ha un figlio, il piccolo Kian di un anno (è anche padre di Leonardo, nato nel 2017 dalla relazione con la modella Ariadna Romero). Nelle ultime settimane la cronaca rosa ha parlato più volte di una presunta crisi in corso. Pretelli ha smentito anche tale voce, seppur ha ammesso che ogni tanto vive dei momenti “bassi” con la compagna. Ma tutto sembrerebbe nella norma di una tipica storia sentimentale di lunga durata. In altre parole, non c’è alcuna rottura in vista, a differenza di quanto sostenuto da qualcuno.

“Purtroppo si è legati molto ai social. L’unità di misura se la coppia vive un periodo bello è in base a quante foto posta insieme. Questa è una schiavitù”, ha chiosato l’influencer. E ancora: “Io non voglio essere schiavo di questa cosa qui, quindi ho fatto un passo indietro, non vivo in funzione di dover dimostrare, quello che siamo noi a casa lo sappiamo noi dentro le mura. E cerchiamo di proteggerlo”.

Pretelli ha detto di essere consapevole che la sua storia è nata in un reality, ossia il Grande Fratello Vip, e che quindi ci sono fan che si aspettano di essere costantemente aggiornati sui suoi affari di cuore. Nonostante esista tale meccanismo, non ha intenzione di stare per forza al gioco: “Veniamo da un reality. La gente ha visto nascere un sentimento, quindi siamo un po’ in ‘dovere’, ma non vogliamo essere schiavi del vivere sui social”.

Ha quindi rassicurato sul fatto che con Salemi “va tutto bene”, aggiungendo che ovviamente nel legame ci sono momenti di alti e bassi. A innescare qualche crisi passeggera a volte è il silenzio che andrebbe riempito. “Più da parte mia che sono più introverso, Giulia è quella che ama parlare, lì magari nascono incomprensioni, poi sai, quando arrivano i bambini, sono una gioia incredibile, ma un po’ di disequilibrio alla coppia lo creano e quindi bisogna essere solo bravi a gestire“, ha confessato Pierpaolo a Toffanin.

Infine ha parlato dei rapporti attuali con Ariadna Romero, raccontando che oggi, rispetto a quando si erano lasciati da poco, hanno un ottimo dialogo. Lui ha anche conosciuto il nuovo compagno di lei. “Siamo una famiglia allargata”, ha concluso con un largo sorriso.