Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ai ferri corti? Arrivano le rivelazioni sulle liti

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno attraversando un periodo delicato nel loro rapporto di coppia? La voce ha iniziato a circolare nelle scorse settimane e non si è ancora placata. Anche perché i due influencer, almeno sui social, di recente sono apparsi meno insieme. L’esperto di gossip Amedeo Venza si è interessato alla questione e ha fatto delle rivelazioni circa ciò che starebbe succedendo nella relazione. In particolare, ha lasciato intendere che ci sarebbero state delle liti e delle scaramucce, ma nulla di così grave da compromettere irrimediabilmente le dinamiche familiari.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi? Parla l’esperto di gossip

Attraverso una storia Instagram, Venza ha riferito che da settimane ci sono persone che gli stanno domandando aggiornamenti sui “Prelemi” in quanto ha cominciato a circolare in modo sempre più insistente la voce che l’imprenditrice italo-iraniana e lo showman sarebbero entrati in crisi.

“Ci sono periodi in cui si bisticcia di più e periodi in cui lo si fa meno. Sono una coppia umana, come tutti”, ha premesso il gossipparo che ha aggiunto che “non è che tutte le volte che litigano devono scrivere sui social “abbiamo litigato”. Semplicemente vanno oltre, perché hanno creato una famiglia”. “Capitano le scaramucce, ma tutto ok. Non si urla allo scandalo dicendo che è finita”, ha concluso Venza.

Secondo le informazioni del pugliese, quindi, qualche lite in questo periodo ci sarebbe stata tra le due star del web, ma niente di irrisolvibile. I sospetti che qualcosa sia accaduto nella coppia sono aumentati nel giorno di San Valentino. I fan si aspettavano un post romantico da parte dei loro beniamini. Una speranza che non si è avverata. Salemi ha divulgato un paio di scatti: uno mentre la si vede abbracciare il figlio Kian, l’altra in cui a coccolare il bimbo è papà Pretelli. Ma nessuna foto di coppia.

La vicenda Corona e la macchina del fango sui social

Tra l’altro i due, poco più di un mese fa, sono di riflesso stati travolti dalla bufera scatenata da Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini. In una puntata di Falsissimo, l’ex re dei paparazzi ha alluso a un rapporto non limpido tra Pretelli e il conduttore milanese, mostrando un video che inizialmente non ha messo in buona luce l’influencer. Peccato che si sia poi scoperto che il filmato in questione risaliva a molti anni fa e nulla aveva a che vedere con Signorini. Corona ha chiesto scusa a Pretelli per la svista, ma ormai la macchina del fango sui social si era messa in moto.