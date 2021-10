Pretelli a Tale e Quale: il gesto per Giulia Salemi e la sorpresa di Cremonini

Momento romantico a Tale e Quale Show grazie a Pierpaolo Pretelli. Durante la sesta puntata l’ex Velino di Striscia la notizia, tra i concorrenti più seguiti di questa edizione del varietà, ha indossato i panni di Cesare Cremonini e si è esibito sulle note de La nuova stella di Broadway. Una canzone dal profondo significato per il 31enne e per tutti i fan dei Prelemi.

La nuova stella di Broadway è infatti il brano che ha suggellato la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nella Casa più spiata d’Italia e ha fatto sognare i tanti telespettatori del Grande Fratello Vip. Dopo la sua performance il concorrente ha salutato la fidanzata e ha aggiunto, parafrasando una strofa del pezzo: “È una scommessa d’amore che ho vinto”. Parole che Pretelli ha pronunciato con una certa emozione, lasciando il segno.

Prima di esibirsi, poi, Pierpaolo Pretelli ha ricevuto un video messaggio da parte del vero Cesare Cremonini, che ha avuto modo di conoscere personalmente la scorsa estate insieme a Giulia Salemi. Il cantautore bolognese conosce bene la love story tra i Prelemi e ha così dichiarato:

“So quanto è importante per te, quindi non serve che ti dica altro. Cantala con il cuore, sono pronto a tifare per voi”