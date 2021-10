Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: Andrea Roncato mette a tacere la coppia

By

Continua la querelle tra Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Andrea Roncato. Quest’ultimo ha deciso di rispondere, tramite un’intervista, all’attacco dell’ex Velino di Striscia la notizia. Piccolo riassunto: Roncato ha definito dei falliti tutti quelli che partecipano al Grande Fratello Vip. L’interprete 74enne ha inoltre menzionato le varie starlette che mostrano le parti intime al Festival di Venezia.

Un chiaro riferimento a Giulia Salemi e all’amica Dayane Mello che prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia hanno sfilato con degli abiti succinti sul red carpet della kermesse cinematografica. “Grande Fratello cosa sono? La fabbrica di falliti? Perché i grandi fratelli chi sono? Sono quelli che fanno vedere la f…a al Festival di Venezia”, ha tuonato l’ex marito di Stefania Orlando.

Parole dure, durissime, che hanno fatto arrabbiare parecchio Pierpaolo Pretelli. Mentre Giulia Salemi ha preferito restare in silenzio il concorrente di Tale e Quale Show ha replicato alle insinuazioni di Andrea Roncato sui social network, ricevendo il supporto di moltissimi fan. Pretelli ha scritto su Twitter:

“Andrea Roncato, ti conoscono tutti per cinema e tv di cui hai fatto parte. Ma stasera non hai dimostrato di essere un gentleman… pessimo!”

La risposta di Roncato a Pretelli

Andrea Roncato ha deciso di rispondere a distanza, tramite un’intervista rilasciata al settimanale Mio:

“Io non ho fatto nomi, ho parlato della gente che offende il Festival di Venezia andando lì a farsi vedere, quando dovrebbe essere un festival di attori. Ho parlato in generale, ma se loro si sono risentiti forse è perché sanno di non aver fatto altro”

Roncato ha poi voluto spendere due parole sull’ultimo scandalo che ha travolto Dayane Mello: la modella 31enne ha ricevuto delle molestie in Brasile, nel reality show La Fazenda, equivalente del nostro La Fattoria. Andrea ha ammesso di non essere un fan di Dayane ma che è totalmente dalla sua parte in questa faccenda.

“È orrendo, va sostenuta”, ha precisato Andrea Roncato, che non ha cambiato idea sul Grande Fratello Vip. Secondo l’interprete è un programma di falliti che vanno lì solo per mostrare la propria vita privata. Roncato ha inoltre precisato che quando si pensa al GF si tirano fuori sempre solo due nomi, quelli di Pietro Taricone e Luca Argentero.

Le parole su Taricone e Argentero

“Gli altri mille non li ricorda nessuno. Argentero e Taricone dopo il GF hanno studiato”, ha osservato Andrea Roncato, che ai programmi in tv preferisce i film e il teatro. Per una sera, però, Roncato ha fatto uno strappo alla regola e ha seguito Tale e Quale Show, dove partecipa l’ex moglie Stefania Orlando. Andrea ha confidato di aver trovato la bionda soubrette, pure lei reduce dal Grande Fratello Vip, davvero molto brava.