Pretelli a Oggi è un altro giorno: frecciatina ad Albano, gelo in studio

Pierpaolo Pretelli è stato uno degli ospiti di questo pomeriggio di Oggi è un altro giorno, il salotto in diretta su Rai Uno di Serena Bortone. Appena entrato in studio il modello ci ha regalato grandi soddisfazioni, lanciando una frecciatina nemmeno troppo velata ad Albano Carrisi.

Pierpaolo Pretelli ha fatto la sua entrata in scena sulle note di Billie Jean facendo il moonwalk, il celebre passo di danza inventato da Michael Jackson. La Bortone ha così colto la palla al balzo chiedendo all’influencer se fosse appassionato anche di ballo. Pretelli a questo punto ha risposto chiedendo ufficialmente a Milly Carlucci di invitarlo come concorrente a Ballando con le stelle, e non si è certo fermato qui. Pretelli ha infatti lanciato una frecciata ad Albano, dicendo “Io tra una puntata sono disoccupato, se Milly mi vuole…io non ci ho nessun tipo di concerto da nessuna parte del mondo!“. Ed ecco che a Serena Bortone parte un riso amaro: mentre in studio cala in gelo la conduttrice commenta così l’uscita di Pretelli: “Cattiveria, questa l’abbiamo notata!”.

Per chi si fosse perso qualche pezzo della vicenda, Pretelli ha fatto riferimento in questo caso alle voci che volevano il forfait di Albano da Ballando con le stelle già concordato con la produzione. Alcuni commentatori avevano infatti fatto notare che l’artista pugliese avrebbe avuto dei concerti in Spagna, Polonia e Portogallo previsti proprio in queste settimane. Il cantante ha poi smentito i pettegolezzi, sottolineando che l’unico suo live previsto si sarebbe svolto a Santiago di Compostela il 5 novembre. Ufficialmente, dunque, l’artista si è ritirato dalla trasmissione per solidarietà verso la sua maestra e compagna di ballo Oxana Lebedew, che ha avuto un infortunio.

Qualche minuto dopo, in ogni caso, Pretelli ha anche avuto la possibilità di assistere nuovamente all’uscita di scena del cantante pugliese. Quando Serena Bortone ha chiesto al modello quale fosse il suo concorrente preferito di questa edizione di Ballando Pretelli ha dichiarato che si trattava proprio di Albano. Che la risposta sia stata data proprio per riparare allo scivolone di poco prima?