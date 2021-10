Ballando con le Stelle, Albano ha mentito? Spuntano i concerti all’estero

Al termine della terza puntata di Ballando con le Stelle 2021 Albano Carrisi ha deciso di lasciare il programma di Milly Carlucci. Il cantante di Cellino San Marco ha spiegato di averlo fatto per il bene della sua insegnante, la ballerina Oxana Lebedew. Da tre settimane la danzatrice russa ha un problema al piede che non le permette di ballare come dovrebbe e ha bisogno del giusto riposo e delle adeguate cure per tornare in pista come si deve.

Milly Carlucci ha precisato che il ritiro di Albano è momentaneo: il 78enne potrà rientrare in gara nelle prossime settimane se supererà la fase del ripescaggio che vede coinvolti tutti gli altri eliminati. Sul web è però emersa un’altra realtà: pare che Carrisi abbia abbandonato il programma di Rai Uno per via di alcuni concerti all’estero già concordati da tempo.

Esibizioni in Spagna, Polonia e Bulgaria – previsti per il mese di novembre stando a quanto si legge in rete- in cui Albano dovrebbe tornare a cantare dal vivo anche con l’ex moglie Romina Power. Tra i due è calato il gelo nell’ultimo periodo – a causa di alcune dichiarazioni di Loredana Lecciso – ma pare che per il bene dei fan abbiano deciso di continuare a girare il mondo insieme tra concerti e live.

La replica di Albano

Sui social network è dunque scoppiata la polemica: in molti hanno accusato Albano di aver mentito a Ballando con le Stelle. L’artista è stato costretto a difendersi a Citofonare Rai 2, il programma di Simona Ventura e Paola Perego in onda ogni domenica mattina su Rai Due.

Albano ha chiarito di avere un solo impegno venerdì 5 novembre a Santiago De Compostela, in Spagna, che gli avrebbe permesso senza problemi di essere poi nel varietà di Milly Carlucci sabato 6 novembre. Carrisi ha fatto sapere:

“Non lascio per ragioni che state millantando. Lascio per una ragione ben precisa e lo farei mille volte. Oxana ha bisogno di umanità, qualcuno deve prendersi la responsabilità di dire: fermati e curati. Signori dei social, io rispondo sempre con la mia faccia. In nome di Dio la mia coscienza è stra pulita, e sempre resterà tale. Non mi nascondo mai come fate voi dietro una montagna di anonimato”

Al momento nessun commento è ancora arrivato da parte di Milly Carlucci. Subito dopo la fine della serata la conduttrice Rai si è mostrata affranta sui social network per questa perdita importante. Milly ha infatti fatto molto per avere Albano nel cast di Ballando con le Stelle.

Per Carrisi ha eliminato addirittura la vecchia regola che vuole tra i partecipanti dello show Vip che non abbiano mai preso parte ad altri reality show. In passato Albano è stato concorrente all’Isola dei Famosi con la figlia Romina Junior.