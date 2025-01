Presta-Bonolis, nuove rivelazioni: quel no di Bruganelli, poi il crac

Continua a far discutere la clamorosa e inaspettata rottura professionale con protagonisti Lucio Presta e Paolo Bonolis. I due hanno lavorato assieme per ben 35 anni. Poi, nei giorni scorsi, l’annuncio della separazione. Il conduttore romano ha diramato uno stringato comunicato, l’agente ha tuonato contro l’ex moglie del suo ex assistito, Sonia Bruganelli, dicendo che anche persone “perbene hanno a volte la sfortuna di incontrate la donna sbagliata”. Ma che cosa è accaduto? Quale sarebbero le motivazioni che hanno spinto Bonolis a tagliare i ponti con Presta dopo tre decenni e mezzo di fortunata collaborazione? Il magazine Oggi ha sostenuto che dietro alla faccenda ci sarebbe stata la volontà del manager di riportare in Rai il presentatore, ma che tale piano si sarebbe scontrato con il presunto no della Bruganelli.

Separazione Presta-Paolo Bonolis, i retroscena svelati da Alberto Dandolo

“Le motivazioni sarebbero economiche – scrive il giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi – Sonia, contrariamente alle intenzioni del manager di riportare Bonolis in Rai, spinge per un rinnovo del suo contratto con Mediaset e questo perché la Bruganelli è titolare di una società di produzione che si occupa dei casting di tutti i programmi dell’ex marito al Biscione”. Per farla breve, l’esperto di retroscena tv Dandolo sostiene che se ci fosse stato il passaggio in Rai di Bonolis, automaticamente non ci sarebbe stato anche il passaggio della società di produzione dell’ex moglie.

Pare inoltre, come rivelato in esclusiva da BubinoBlog nei giorni scorsi, che Bonolis abbia da poco firmato un rinnovo di contratto con Mediaset. Dunque il conduttore non dovrebbe muoversi dalle reti del Biscione per i prossimi anni. L’indiscrezione, se confermata, in parte potrebbe corroborare la tesi relativa alle presunte frizioni con Presta che, come poc’anzi spiegato, avrebbe tentato di riportare il suo assistito sui canali della tv pubblica.

Nel frattempo, Bonolis ha deciso di concedere un’intervista a Verissimo. Sarà infatti protagonista di una chiacchierata con Silvia Toffanin a brevissimo. La messa in onda dell’incontro avverrà domenica 19 gennaio. Chissà se in questa occasione Bonolis chiarirà cosa è accaduto di preciso con Lucio Presta e con l’ex moglie. Senza dubbio in puntata si discuterà del ritorno in onda di Avanti un Altro!. E senza dubbio Toffanin farà qualche domanda dal sapore sentimentale all’ospite. Non è detto però che venga toccata la questione che riguarda Presta vista la delicatezza e la complessità del caso.