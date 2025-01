Bonolis, Bruganelli scartata: chi è il nuovo agente al posto di Presta

Gran chiasso per la rottura professionale tra Lucio Presta e Paolo Bonolis. Il sodalizio lungo 35 anni è giunto al capolinea nei giorni scorsi, come comunicato dai diretti interessati. Una stretta di mano e un in bocca al lupo? Per niente. L’agente televisivo ha tuonato contro Sonia Bruganelli, ex moglie del suo ex cliente, affermando che anche le “persone perbene”, ossia Bonolis, “possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata”, ossia la Bruganelli. Esternazioni più che dure. Ma c’è dell’altro: nel riferire la notizia diversi organi di stampa hanno sostenuto che da ora in poi sarà l’ex opinionista del GF Vip a curare gli affari dell‘ex marito. Pare però che la situazione sia ben diversa. A raccontarlo è il giornalista Gabriele Parpiglia che, intervenendo a “Protagonisti” (programma radiofonico di Rtl 102.5), ha spiegato che il timoniere di Avanti un altro si affiderà a Roberto Imbriale per quel che riguarda le sue questioni professionali.

“Sonia Bruganelli – ha riferito Parpiglia – non diventa il nuovo manager di Paolo Bonolis, perché gli afffari di Bonolis li seguirà il dottor Imbriale che già in passato ha seguito Lillo e Greg, più Greg di Lillo che poi ha fatto altre cose. Imbriale è un caro amico di Paolo e subentrerà lui al posto di Lucio Presta che non le ha mandate a dire (a Bruganelli, ndr. E di solito quando Lucio parla non si sbaglia”.

Chi è il nuovo manager di Paolo Bonolis

Ma chi è Roberto Imbriale? Classe 1965, ha alle spalle una lunga e brillante carriera nel settore della consulenza finanziaria. Ha lavorato a Sanpaolo Invest che l’ha visto spiccare il volo sul finire della prima decade degli anni 2000 come amministratore delegato di Independent Private Banker sim, rete romana di private banker e consulenti finanziari. Dopo aver venduto le proprie quote in Ipb sim nel 2010 e aver dato qualche anno più tardi le proprie dimissioni, Imbriale è diventato consigliere con delega per l’area commerciale della romana Agorà Investments Sgr. Con Bonolis si conosce da tempo, avendo curato diversi suoi affari finanziari privati.

A detta di Parpiglia, il posto di Lucio Presta sarà da ora in poi ricoperto dal consulente 59enne. Dunque non dovrebbe esserci in previsione alcun incarico per l’ex moglie Sonia Bruganelli che sarebbe stata ‘scartata’ dall’ex marito per il ruolo in questione. Alla luce di ciò, rimangono nebulose e oscure le cause che hanno portato al divorzio professionale il conduttore romano e il suo agente storico.