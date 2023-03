By

Giorgio Assumma ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo facendo dichiarazioni importanti sulle ultime ore di vita di Maurizio Costanzo e sul dolore di Maria De Filippi. L’avvocato, uno dei più noti legali italiani, è stato per cinquant’anni amico del giornalista, scomparso lo scorso 24 febbraio all’età di 84 anni.

Giorgio Assumma racconta le ultime ore di Maurizio Costanzo

Giorgio Assumma ha spiegato di essere corso subito al capezzale di Maurizio Costanzo appena ha appreso che le sue condizioni erano piuttosto critiche e c’erano poche speranze: “Era ancora cosciente. La figlia Camilla gli ha chiesto di recitare l’Ave Maria e lui ne ha sussurrato i primi versi per poi interrompersi e dirle: “Non ce la faccio, continua tu a pregare per me”.

Maurizio Costanzo era ateo al contrario di Giorgio Assumma, che è sempre stato molto credente. Questa differenza di vedute non ha impedito ai due di diventare grandi amici, tanto che le loro telefonate erano quotidiane. A tal proposito il legale ha ammesso:

“Quando ci incontrammo, io ero tornato alle mie radici cattoliche dopo un periodo di crisi esistenziale mentre Costanzo aveva dubbi sull’esistenza di Dio. Eppure andammo subito d’accordo e costruimmo un rapporto sincero in cui non avevamo segreti l’uno per l’altro”

Giorgio Assumma ha confidato che a causa del lavoro Maurizio Costanzo è stato da giovane un padre poco presente. Dalla seconda moglie Flaminia Morandi, alla quale è stato legato dal 1973 al 1984, ha avuto i figli Camilla e Saverio, che oggi lavorano come sceneggiatrice e regista. Gabriele, il ragazzo adottato con Maria De Filippi, è arrivato negli anni Novanta.

Successivamente Maurizio Costanzo è riuscito a recuperare il tempo perduto, dimostrando vicinanza a figli e nipoti. Ogni giovedì c’era un rito irrinunciabile e prezioso per il giornalista: radunava tutti i suoi eredi a casa sua per un pranzo insieme.

Il migliore amico di Maurizio Costanzo preoccupato per Maria De Filippi

Assumma ha precisato che Camilla, Saverio e Gabriele sono molto legati e pertanto non ci saranno liti per l’eredità, decisamente cospicua. Al contrario Giorgio si è detto preoccupato per Maria De Filippi, vedova dopo oltre trent’anni accanto a Maurizio Costanzo. L’avvocato ha fatto sapere:

“Chi mi preoccupa è Maria: dietro l’apparente distacco, nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori. Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro, ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente”

Un settimana dopo la morte di Maurizio Costanzo Maria De Filippi è tornata a lavorare: come tanti ha deciso di distrarsi con il lavoro per superare questo grande dolore. Arrivato, tra l’altro, in maniera improvvisa. Il giornalista aveva qualche problema di salute ma nessuno si aspettava un addio così veloce.