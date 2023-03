Le prime parole pubbliche di Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo sono state trasmesse, a sorpresa, un attimo prima della messa in onda della puntata di C’è Posta Per Te di sabato 4 marzo 2023. Prima che lo show iniziasse, sul teleschermo è apparso un messaggio scritto dalla conduttrice pavese, che si è rivolta al pubblico e, più in generale, a tutte quelle persone che le hanno manifestato vicinanza dopo la scomparsa del marito.

La lettera di ringraziamenti scritta da Maria De Filippi

“Roma 4 marzo 2023 – Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto Maria“. Queste le parole che la De Filippi ha voluto mandare in onda. Subito dopo è uscita la scritta “Puntata registrata”, a sottolineare che l’appuntamento di C’è posta per te del 4 marzo è stato confezionato prima che venisse a mancare Costanzo. Dunque ecco che ha avuto inizio il programma vero e proprio.

Molti dei telespettatori sintonizzati su Canale Cinque, al momento dell’apparizione della lettera di Maria, si sono riversati sui social. Tantissimi coloro che hanno apprezzato il gesto della timoniera di Uomini e Donne, dicendosi emozionati ed empatici con la sofferenza provata dalla 60enne pavese che, come suo solito, è stata tanto sobria quanto precisa nel manifestare i propri ringraziamenti per l’ondata di affetto ricevuta.

Come prima accennato, trattasi delle prime parole pubbliche spese da Maria dopo la morte del compagno. In realtà, si è venuti a sapere (ma in questo caso si è trattato di una indiscrezione e non di una dichiarazione ufficiale) che nel corso della registrazione di Amici effettuata ieri, la conduttrice si è presentata in studio scandendo le seguenti esternazioni: “Ritorno a lavorare perché così mi hanno insegnato”. Dopo aver detto ciò, ha dato il via alla nuova registrazione del popolare talent show di Canale Cinque.

Maria De Filippi torna al lavoro dopo il lutto: riprendono tutti i suoi programmi

Da sabato 4 marzo Mediaset ha ripreso a trasmettere le trasmissioni prodotte e condotte da ‘Queen Mary’. Dopo C’è posta per te, sarà appunto il turno di Amici (domani è prevista la puntata domenicale). Uomini e Donna tornerà ad allietare il pubblico da lunedì 6 marzo.