Prelemi in dolce attesa? Sospetti, indizi e perché non se ne può più

Nella serata di venerdì 14 giugno ha cominciato a circolare sul web una foto di Giulia Salemi e del fidanzato Pierpaolo Pretelli mentre passeggiano a Taormina per godersi qualche attimo di relax. Ma la calma è durata ben poco e il popolo di Instagram ha notato un particolare che ha destato non poca curiosità. A giudicare dalle immagini, sembra infatti che la Salemi abbia una pancetta più pronunciata del solito… e subito il pensiero vola verso l’arrivo di un bebè. Per il momento, i due non hanno commentato i rumor e stanno continuando serenamente la loro vacanza.

Sembra proprio che le coppie Vip in questo periodo non abbiano un momento di pace. I corpi delle donne vengono costantemente analizzati da tutti nel tentativo di notare il “dettaglio dello scandalo”. Che sia una gravidanza oppure un po’ di cellulite, l’estate è la stagione in cui le nostre vippone sono sempre nell’occhio del ciclone. Giulia Salemi ne è l’esempio perfetto. Da quando si è fidanzata con Pretelli (tra vari tira e molla) tutti aspettano che la coppia convoli a nozze e/o annunci l’arrivo di un bebè.

La cosa che desta maggior scandalo in questa storia, secondo noi, è che nessuno abbia pensato che forse Giulia si sia solo goduta un pasto abbondante. La bella Piacentina, del resto, non è l’unica vittima di questa ossessione. Pochi giorni fa, sui canali social di Chi, sono state pubblicate delle foto di Michelle Hunziker al mare con le figlie. Il web è stato impietoso, suggerendo nei vari commenti che la bionda conduttrice fosse nuovamente incinta. Si intravede un po’ di pancia e null’altro, eppure è bastato questo lembo di carne a suscitare cotanto scandalo.

Salemi, Ultimo e Ramazzotti: quando lo scoop non rispetta la privacy

Come dicevamo Giulia Salemi non è stata la prima ad essere messa sotto la luce attenta dell’analisi fotografica. Il tutto nasce con lo scopo di poter essere i primi ad annunciare uno scoop, una gravidanza in questo caso. Pochi giorni fa Ultimo e la fidanzata Jacqueline hanno subito analogo trattamento (vedi anche Ultimo, Jacqueline “è incinta: Heather Parisi non vuol vedere il bebè”). Sembra infatti che lei sia incinta e la notizia ha fatto subito il giro del web. Addirittura sembrerebbero aspettare un maschietto ma la coppia chiaramente non si pronuncia. Se la notizia fosse vera i due sarebbero stati derubati di un momento intimo e irripetibile. Ma poco importa a chi ha sete di notizie succulente.

Ricordiamoci adesso di un altro caso simile: Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si infuriò ai tempi perché era stata rivelata la notizia della sua dolce attesa quando avrebbe voluto essere lei a raccontarlo. Poi, com’è nel suo spirito, decise di fare un video ironico su Instagram per confermare la gravidanza e contestualmente prendendo in giro chi l’aveva anticipata. Come dicevamo in apertura l’estate è una stagione in cui i corpi delle donne diventano spesso oggetto di pungenti analisi. E’ buono ricordare però che dietro queste critiche ci sono delle persone e non solo dei personaggi.