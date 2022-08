Power Hits Estate: Rkomi sul palco, il gesto di Paola Di Benedetto

Si è tenuto questa sera all’Arena di Verona il tanto atteso evento Power Hits Estate, lo speciale live con cui RTL 102.5 rende omaggio a tutti gli artisti che più si sono distinti nel corso della bella stagione con i loro scatenati tormentoni. Fra i numerosi ospiti della serata c’è stato spazio anche per Rkomi, uno degli artisti più passati dalle radio nell’ultimo periodo grazie al suo più recente singolo, intitolato Ossa Rotte.

I più pettegoli, in ogni caso, non hanno potuto fare a meno di notare che Rkomi è stato anche la più recente fiamma (anzi, più che altro un fuoco di paglia) di Paola Di Benedetto, la modella e speaker radiofonica presente a Verona in veste di presentatrice proprio del Power Hits Estate.

Al di là dell’esibizione musicale, insomma, l’interesse di gran parte del pubblico (soprattutto quello, inflessibile, del web) era focalizzato sul momento in cui, dopo la fine della relazione flash, Paola Di Benedetto e Rkomi si sarebbero nuovamente incrociati, per di più in diretta. Cosa avrebbe fatto Paola? Come avrebbe reagito Mirko?

La risposta a questa domanda è arrivata poco dopo le 10 di sera, quando Rkomi ha fatto il suo ingresso in scena. In un primo momento, tutti si sono resi conto di un dettaglio piuttosto gustoso: contrariamente a quanto accaduto con gli altri artisti, ad introdurre Rkomi sul palco sono stati soltanto gli altri due presentatori, Jody Cecchetto e Matteo Campese. Paola Di Benedetto, al contrario, si è limitata a sorridere. Non una parola le è uscita di bocca.

E' il momento di Rkomi e Paola…tace ???? #PowerHitsEstate2022 — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) August 31, 2022

Subito dopo l’esibizione, in ogni caso, i sospetti di alcuni telespettatori si sono rivelati in realtà infondati. È stata proprio Paola Di Benedetto (in imbarazzo? Chi può dirlo!) ad invitare il rapper a raggiungere lei e gli altri conduttori per una breve intervista.

Quando Jody Cecchetto e Matteo Campese hanno ricordato al pubblico che presto Rkomi sarà giudice ad X Factor, a questo punto, la Di Benedetto ha definitivamente rotto il ghiaccio. “Grande opportunità, ruolo di grande responsabilità. Siamo sicuri che guiderai la tua squadra al meglio. Magari ti vengo pure a trovare” ha commentato la modella, appoggiando dolcemente la sua mano sulla spalla dell’ex. “Dai volentieri!” ha risposto Rkomi, con un sorriso malizioso.

Paola Di Benedetto e Rkomi: la fine della loro liaison è legata a Blanco?

La storia d’amore fra i due è durata un paio di mesi appena. Paola Di Benedetto e Rkomi, paparazzati intenti a baciarsi a Milano a giugno, avevano confermato il flirt con una foto insieme pubblicata a fianco dei Ferragnez. Una manciata di settimane dopo, tuttavia, era già tutto finito.

Si diceva che nella rottura c’entrasse in qualche modo Blanco, ma la notizia è stata smentita da Rkomi, che ha commentato: