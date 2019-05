Giuseppe Povia e la richiesta soldi ai fan per pagare la multa: era solo una battuta

Giuseppe Povia ha fatto chiarezza circa la richiesta soldi effettuata nelle scorse ore tramite i social network. Su Facebook il cantante ha invitato i suoi fan ad aiutarlo con il pagamento di una multa, di circa 400 euro. Una richiesta d’aiuto che ha scatenato l’ira di qualcuno ma che in realtà è stata solo una semplice battuta da parte dell’ex vincitore del Festival di Sanremo. E l’interprete di Vorrei avere il becco e I bambini fanno oh lo ha chiaramente dichiarato nell’intervista rilasciata a Un giorno da pecora, il programma radiofonico di Rai Radio 1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Non è un periodo facile per il cantante Giuseppe Povia

“Quando le gente mi ferma per strada e me lo chiede io sorrido e penso che stiano scherzando, perché è stata una battuta messa lì. Poi economicamente è vero che non me la passo molto bene, quindi combatto, vendo il disco e mi pago la multa. E qualcuno l’album me l’ha comprato”, ha ammesso Giuseppe Povia in radio. L’artista non ha poi nascosto che grazie a quella battuta ha registrato qualche vendita in più del suo ultimo disco. “Poche decine, senza esagerare”, ha chiarito Povia. Il 46enne ha inoltre chiarito che la multa, del valore di 446 euro, è lo strascico di un vecchio contenzioso proveniente da un errore di vecchi commercialisti.

Giuseppe Povia non ha mai votato in vita sua

A Un Giorgio da Pecora – che lo aveva intervistato già qualche mese fa – Giuseppe Povia ha ribadito di non aver mai votato in vita sua. Pertanto non si è recato alle urne neppure per le recenti Elezioni Europee, dove ha trionfato la Lega Nord di Matteo Salvini.