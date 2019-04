Povia apartitico e apolitico: “Salvini mi chiese di candidarmi”

Matteo Salvini ha chiesto a Povia di candidarsi in politica

Giuseppe Povia ha fatto chiarezza sulle sue simpatie politiche. Ospite di Un giorno da pecora, il programma radiofonico di Radio 1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, il cantante si è definito apartitico e apolitico. A dispetto delle varie credenze popolari, il vincitore di Sanremo 2006 ci ha tenuto a precisare che non è mai stato un personaggio di destra. Di più: Giuseppe, visto di recente a Ciao Darwin di Paolo Bonolis e prima ancora a Sanremo Young di Antonella Clerici, ha ammesso di non aver mai votato in vita sua in quanto non crede molto nei partiti politici italiani. Nonostante questo molti gruppi, sia di destra che di sinistra, hanno provato a coinvolgere Povia nel loro lavoro. Soprattutto dopo il 2009, anno nel quale l’artista ha presentato sul palco dell’Ariston la tanto discussa canzone Luca era gay.

Povia e la politica: le tante richieste di candidatura

“Se mi hanno mai chiesto di candidarmi? Certo, come no, tutti, da destra a sinistra, una volta addirittura il Movimento per le Autonomie. A sinistra me lo chiesero nel 2009, nell’anno in cui uscì Luca era Gay”, ha raccontato Povia a Un giorno da pecora. Il musicista ha confidato che a destra hanno spinto per averlo “in campo” sia Forza Italia sia la Lega. Una proposta diretta è arrivata addirittura da Matteo Salvini, esponente della Lega Nord e attuale vicepremier e Ministro dell’Interno. “Salvini mi chiese di candidarmi. Mi disse: tu sei carismatico, mastichi bene la politica e l’economia”, ha puntualizzato Povia. Che non ha però accettato la proposta dell’ex fidanzato di Elisa Isoardi, preferendo continuare a fare musica anziché politica.

Giuseppe Povia: “Non sono di destra, non ho mai votato”

“Dicono che sono di destra ma io non ho mai avuto le tessere di non nessun partito. E aggiungo: non ho mai votato in vita mia, non credo nei partiti, zero proprio. E finora ho avuto ragione io”, ha chiarito Povia nell’ultima intervista radiofonica. Al momento il 46enne è impegnato con la promozione della sua nuova canzone: Cameriere.