Povia a Vladimir Luxuria: “Si arrabbia chi non sta bene con sé stesso”

Querelle Povia-Luxuria: la risposta del cantautore non tarda ad arrivare

Puntuale come un orologio svizzero, la replica di Giuseppe Povia a Vladimir Luxuria, che lo ha etichettato come “maschio cavernicolo” su Twitter. Era prevedibile che, dopo quello che ha detto a Vieni da me, esplodesse il caso e che lui non si defilasse immediatamente: sta infatti rispondendo a tutti coloro che lo criticano e, fra questi, c’è stata Vladimir, che ha voluto dire la sua. Povia non ci sta e ha deciso di chiarire quello che ha detto, lanciando delle chiare frecciatine contro l’attivista e opinionista televisiva.

Giuseppe Povia risponde a Vladimir Luxuria: “Battuta fa arrabbiare solo chi non sta bene con sé stesso”

L’attacco di Vladimir Luxuria è giunto al diretto interessato, che su Instagram ha scritto: “L’uomo delle caverne magari era mentalmente più evoluto. Al di là della battuta #SonoUnGayMancato che fa arrabbiare solo chi non sta bene con sé stesso, domando: che ne sa la gente, tipo Vladimir, dell’uomo delle caverne? Quell’uomo ha vissuto la sua era come noi viviamo la nostra e magari chi era gay non si faceva tutti i problemi che si fanno oggi”. Una provocazione bella e buona a Vladimir?

Povia e quella frase sui gay che non è piaciuta alla Balivo e a Luxuria

La frase di Povia a Vieni da me sta facendo ancora il giro del Web: “Prendo lo straccio, poi io sono fissatissimo, sono un gay mancato”. Vladimir aveva replicato in questo modo: “Povia ha detto che si sente un ‘gay mancato’ perché amava fare le pulizie di casa: un uomo non smette di essere tale se collabora in casa e non è dedito solo alla clava. Un’idea del maschio cavernicolo tipico di chi è un ‘cervello mancato e poco aggiornato'”.