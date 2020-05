Povia, bufera dopo Vieni da me. Luxuria attacca: “Cervello mancato”

Il cantante è finito nel mirino del web dopo l’uscita infelice pronunciata nel salotto televisivo della Balivo: Vladimir Luxuria non lo risparmia su Twitter

Giuseppe Povia nella bufera: ospite nella puntata del 6 maggio 2020 a Vieni da me di Caterina Balivo, il cantante è tornato a far discutere per l’ennesima volta. Intervistato dalla conduttrice, l’artista si è lasciato andare ad una frase molto infelice dopo aver confessato di aver riscoperto il piacere di pulire casa durante il periodo della quarantena: “Prendo lo straccio, poi io sono fissatissimo, sono un g.y mancato”. Parole in un primo momento non colte dalla conduttrice che, una volta constatato il ‘fattaccio’ si è scagliata duramente contro il cantante: “Hai detto una cretinata, il termine più televisivo che si possa dire”. Povia si è voluto immediatamente difendere affermando in diretta nazionale: “Mi prendete per uno sc*mo! Non esageriamo adesso con le polemiche”, condividendo successivamente un post su Instagram dove ha improvvisato una canzone dal titolo “Sono un g.y mancato”. Inutile dire che ciò ha scatenato l’ira degli utenti del web: tra questi, anche Vladimir Luxuria che ha voluto dire la sua su Twitter.

Vladimir Luxuria contro Povia, l’attacco social

Era piuttosto prevedibile che la nota attivista si pronunciasse contro le esternazioni del cantante. E così, attraverso un post su Twitter, Luxuria ha affermato: “Povia ha detto che si sente un “g.y mancato” perché amava fare le pulizie di casa: un uomo non smette di essere tale se collabora in casa e non è dedito solo alla clava. Un’idea del maschio cavernicolo tipico di chi è un “cervello mancato e poco aggiornato”. Una polemica che non sembra sgonfiarsi, visti i numerosi post sui vari social network contro il milanese.

La lite con la Balivo: “Non fai ridere nessuno”

Se dal canto suo Povia ha cercato di discolparsi affermando di aver pronunciato una frase ‘innocente’, Caterina non è riuscita a sorvolare sull’accaduto e, dopo non aver accettato le scuse, ha provato a far riflettere l’artista: “Questa battuta non fa ridere nessuno, fa solo arrabbiare. Cioè, se tu lo dici a tua figlia, tua figlia si arrabbia perché dice ‘Papà ma dove vivi?'”.