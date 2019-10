Povia in ospedale: “Ho paura ma sono in buone mani”

Perché Giuseppe Povia è finito in ospedale

Problemi di salute per Giuseppe Povia. In queste ore il popolare cantante è in ospedale, dove domani dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. È stato lo stesso 46enne a comunicare la notizia ai fan su Instagram, dove è seguito da oltre 21 mila follower. L’ex vincitore del Festival di Sanremo si è mostrato sorridente anche se non ha nascosto la paura per quello che accadrà. In pochi minuti l’artista ha ricevuto tanti messaggi di sostegno e forza, che hanno sicuramente reso felice il musicista, apparso di recente in tv prima a Sanremo Young e poi a Ciao Darwin.

Giuseppe Povia su Instagram: la foto dall’ospedale

“Sono in ospedale…pronto per essere operato domattina per una cosa che nel tempo si è aggravata. Ho paura ma sono in buone mani, qui c’è un team fantastico. Al risveglio vi leggerò. Tornerò quando starò meglio e spero col cuore che arriveranno buone notizie”, ha scritto Giuseppe Povia su Instagram, dove ha condiviso una delle sue canzoni.

Giuseppe Povia: nessun dettaglio sul tipo di intervento

Al momento Povia non ha fornito dettagli sul tipo di operazione chirurgica alla quale dovrà sottoporsi. L’intervento è previsto per la mattina di lunedì 14 ottobre, come precisato dallo stesso cantautore.