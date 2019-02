Povia a Sanremo Young come Amedeo Minghi: è polemica in giuria

Povia ospite della seconda puntata di Sanremo Young 2019

Ancora una volta Povia ha lasciato il segno. Tra gli ospiti della seconda puntata di Sanremo Young 2019, il duetto del cantante con la concorrente Kimono ha fatto discutere più di qualcuno. In particolare i giurati Amanda Lear e Shapiro, che hanno bocciato la canzone I bambini fanno oh, il brano che ha regalato la popolarità al cantautore nel 2005. “Mi dispiace ma questa canzone non mi piace proprio”, ha ammesso Shapiro. Sulla stessa lunghezza d’onda la Lear: “È vero, è brutta. A me non piacciono le canzoni tormentone“. Insomma, è successo quello che è accaduto qualche settimana fa a Ora o mai più, quando l’ospite Amedeo Minghi è stato criticato per la sua celebre Vattene amore. Come ha reagito Povia alle critiche della giuria?

Shapiro e Amanda Lear: la reazione di Giuseppe Povia

“Mi è piaciuto molto cantare con Kimono, è bravissima. È l’unica che è riuscita ad interpretare davvero questa canzone dal 2005 ad oggi. Lei si è messa in gioco, non è facile. Ha fatto un’interpretazione magistrale. Il pezzo, al contrario di quello che si pensa, è difficilissimo. Il voto deve andare all’interpretazione”, ha replicato Povia a Sanremo Young, che ha subito ricevuto gli applausi di un’altra giurata del programma, la cantante Noemi.

Povia replica con educazione alle critiche di Sanremo Young

La risposta è piaciuta anche al pubblico: sui social network in molti hanno sottolineato che il compito della giuria è quello di votare l’interpretazione e non di certo la canzone. “La risposta di Povia agli insulti è da gran signore. Lasciamo i gusti personali e le critiche ad altri programmi”, ha fatto notare qualcuno su Twitter.