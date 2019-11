Giuseppe Povia a Vieni da me ricorda il suo passato tra droga e alcol

Povia si è sottoposto alle domande al buio di Vieni da me, il programma di Caterina Balivo in onda su Rai Uno. Nella puntata in onda venerdì 22 novembre il cantante ha replicato alle polemiche sul suo conto e ha rivelato il più grande errore della sua vita. Quello fatto da giovane, quando è finito nel vortice dell’alcol e della droga. Un periodo che Giuseppe non ricorda con piacere, anche perché a causa di un incidente automobilistico è morto un caro amico. “Eravamo tutti e due in macchina ed eravamo ubriachissimi. Lui non c’è più”, ha confidato Povia al pubblico del salotto Rai.

Giuseppe Povia pentito per l’uso spropositato di alcol e droga

Dopo che il suo migliore amico è morto nei primi anni Novanta la vita di Giuseppe Povia è cambiata. Oggi il cantautore lanciato dal Festival di Sanremo non fa più alcun uso di sigarette, droga e alcol. Ma è molto attento alla prevenzione delle nuove generazioni. “Bisognerebbe parlare di più dei tanti incidenti dove i ragazzi perdono la vita. Un modo per far capire che quella non è la strada giusta”, ha sottolineato.

Giuseppe Povia è stato operato di recente al naso

A Vieni da me Giuseppe Povia ha inoltre parlato della recente operazione chirurgica. L’artista è stato operato al naso per una sinusite cronica e per il setto nasale deviato. “Durante l’intervento chirurgico sono state trovate e prontamente rimosse delle infezioni che potevano portare a gravi conseguenze”, ha ammesso il 47enne.