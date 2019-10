Povia, prime parole dopo l’intervento: “Questo grande uomo mi ha salvato”

Povia, le prime parole dopo l’operazione: il cantante fa un ringraziamento speciale

L’operazione è riuscita per Povia, che tre giorni fa annunciava su Instagram il suo ricovero in ospedale. Il cantante non era entrato nel dettaglio, ma aveva rivelato che il giorno dopo avrebbe subito un’intervento, per una cosa che con il passare del tempo si è aggravata. L’artista aveva ammesso di avere paura, mentre faceva questo importante annuncio a tutti i suoi fan, che da sempre lo sostengono. Nonostante per lui fossero tanti i timori, era comunque consapevole di essere in buone mani. Povia aveva poi rivelato al pubblico che sarebbe tornato attivo dopo l’operazione, quando sarebbe stato meglio. Non solo, il cantante si diceva speransoso di poter dare poi ottime e notizie. Ed ecco che fortunatamente, ora, l’artista dà davvero delle ottime news sul suo stato di salute. Con una foto che lo ritrae subito dopo aver effettuato l’operazione e mentre abbraccia il medico, annuncia che tutto è andato per il meglio. Parole molto belle quelle che riserva per il dottore che gli ha salvato la vita.

Povia esce dalla sala operatoria e ringrazia tutti sui social

“Nella foto appena uscito dalla sala operatoria! Questo grande uomo mi ha salvato da cose che mi avrebbero portato conseguenze brutte”, dichiara su Instagram Povia, rassicurando i suoi fan. In una Storia sul social, il cantante conferma nuovamente che l’operazione è stata un successo. Ora ci tiene a ringraziare il medico “Franco“, non solo per la serietà e la capacità con cui ha affrontato il tutto, ma anche per “il cuore, la passione e l’umanità” con cui fa questo lavoro. Povia abbraccia forte il team, il medico e la dolce metà di quest’ultimo. “Vi voglio bene. Ciò non sarebbe successo se non avessi conosciuto persone fantastiche come Fabio, Tizi, Fede e Fabri dell’Agri-Pizza Il Vecchio Bivacco a Calvi”, dichiara il cantante.

Povia, il ringraziamento ai fan e al medico che ha effettuato l’intervento

Non solo al medico, ma anche a tutti i fan che gli hanno inviato commenti d’affetto Povia ci tiene a fare un ringraziamento. Nella sala operatoria dell’Ospedale G. Rummo di Benevento tutto è fortunatamente andato per il meglio. Ora l’artista annuncia su Instagram che dovrà pensare al recupero e ai vari controlli che dovrà effettuare dopo questa operazione.