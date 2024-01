Porcaroli, corna a Scamarcio? L’incontro segreto con Castellitto

Si riaccende il triangolo tra Benedetta Porcaroli, Riccardo Scamarcio e Pietro Castellitto. Solamente pochi giorni fa, i due attori erano stati paparazzati dai fotografi di Diva e Donna mentre passeggiavano abbracciati. Degli scatti che hanno fatto pensare subito ad un ritorno di fiamma, confermato poi dalla stessa Porcaroli in un’intervista rilasciata a “Il Messaggero”. Sebbene la protagonista di “Baby” sia da sempre molto riservata sulla sua vita privata, ha infine ammesso di essere tornata insieme a Riccardo con una frase più che esplicativa: “Tutto bene, l’amore è amore”. Dunque, la storia d’amore tra i due sembrerebbe procedere a gonfie vele. Tuttavia, proprio poco fa, è emerso un retroscena inedito sulla coppia.

Stando a quanto rivelato da Dillinger News, l’attrice sarebbe stata vista in compagnia di un suo ex, ovvero Pietro Castellitto. Fino ad ora, nulla di strano: i due hanno sempre detto di essere rimasti amici a seguito della loro frequentazione, senza contare il fatto che è da poco uscito nelle sale il secondo film da regista di Castellitto, “Enea”, in cui la Porcaroli è una delle protagoniste. Peccato che la loro non sarebbe stata una semplice uscita in amicizia. Una fonte vicina al portale di Fabrizio Corona ha dichiarato di aver visto Pietro e Benedetta insieme all’hotel “ME Milan Il Duca” di Milano mentre facevano colazione e si scambiavano degli appassionati baci.

Se l’indiscrezione di Dillinger dovesse risultare veritiera, sorgerebbe il sospetto che la Porcaroli abbia effettivamente tradito Scamarcio. Questo perché, appena ieri, il 22 gennaio, la 25enne dichiarato di essere tornata insieme all’attore di 18 anni più grande di lei. Chiaramente, è necessario sottolineare che si tratta d’informazioni da prendere con le pinze, dato che non si hanno ancora prove che confermino il gossip lanciato dal portale.

La storia d’amore tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio si sono conosciuti nel 2021 sul set de “L’ombra del giorno”. Da lì, è scoppiata la passione e i due attori hanno iniziato una storia d’amore. Dopo poco, però, la relazione è terminata. Nel frattempo, il protagonista di “3 metri sopra il cielo” era tornato insieme all’ex compagna Angharad Wood, madre della figlia Emily, nata nel 2020. D’altro canto, Benedetta aveva iniziato una relazione con Pietro Castellitto. Dopo un periodo di separazione, nella seconda metà del 2023 sono circolati i primi rumors di riavvicinamento, confermato poi pochi giorni fa.