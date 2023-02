Matilda De Angelis: “La verità su De Santis e Castellitto-Porcaroli”

È pronta a sbarcare su Netflix Matilda De Angelis, che dal 15 febbraio vedremo nella serie “La legge di Lidia Poët” nei panni di un’eroina femminista di fine Ottocento, ovvero la prima donna italiana a essere iscritta all’Ordine degli avvocati. In occasione della promozione del telefilm, l’attrice ha rilasciato un’intervista a “Vanity Fair”, in cui, oltre a parlare del suo nuovo ruolo, ha rilasciato sorprendenti dichiarazioni riguardo la sua vita privata. La 27enne è stata recentemente al centro delle cronache rosa per la relazione (e conseguente rottura) con l’attore Pietro Castellitto. A gennaio, quando non era ancora stata resa nota la separazione, è stata poi paparazzata con Alessandro De Santis, il cantante del duo vincitore di “X Factor”, “I santi Francesi”. Nel corso della chiacchierata col magazine, Matilda ha finalmente chiarito la situazione.

“Sono sempre stata molto controllata nelle relazioni e di indole sono ultra indipendente. Ora sono contenta perché aspettavo una persona così, uno che mi ha investito come un camion a 250 all’ora“, ha esordito l’attrice parlando della sua nuova fiamma. “Ci speravo ma non succedeva, e a un certo punto ho anche pensato: vabbè forse sono fatta così, avrò delle belle relazioni ma sempre con il freno a mano tirato. Invece ora è successo tutto questo casino ed è bello aver perso il controllo”, ha poi continuato. Matilde non ha nascosto assolutamente l’amore travolgente per il cantante, con cui ha debuttato sul red carpet ieri 13 febbraio, in occasione della premiere della sua nuova serie. A quanto pare, è finalmente arrivato l’uomo giusto:

Sono follemente innamorata, innamorata senza difese, innamorata come non lo sono mai stata in vita mia.

Matilda De Angelis: cosa pensa di Castellitto e Porcaroli

Ma cosa è successo con Pietro Castellitto? La De Angelis e il figlio di Sergio Castellitto si sono conosciuti sul set del film “Rapiniamo il Duce” e tra loro è scattata subito la scintilla. Solamente lo scorso ottobre, i due erano apparsi insieme sul tappeto rosso della “Festa del cinema di Roma”. Poi, improvvisamente, gli scatti inediti con Alessandro hanno sconvolto tutti. Matilda ha finalmente spiegato com’è andata:

Con Pietro era finita prima che arrivassero altre persone. Ma la verità è che noi due non siamo stati insieme un anno, siamo stati molto amici e ci siamo voluti molto bene, ma non la definirei una storia d’amore.

Da qualche mese, Pietro pare essere legato all’attrice Benedetta Porcaroli, fresca di rottura dall’ex Riccardo Scamarcio. Solamente qualche giorno fa, i due sono stati beccati insieme nel ristorante “L’Isola del Pescatore”, il preferito di Francesco Totti (interpretato proprio da Castellitto nella serie tv sulla sua vita “Speravo de morì prima”). Matilda e Benedetta sono sempre state, notoriamente, molto amiche, per cui questa nuova coppia sta facendo molto discutere. Ecco cosa ha detto la protagonista di “La legge di Lidia Poët” a riguardo:

Non è una cosa che posso raccontare io, riguarda due persone a cui voglio molto bene, entrambi miei amici.

Matilda De Angelis: “Mi sono sentita a lungo un maschio”

Inoltre, Matilda ha anche fatto un’inedita confessione. A seguito di una domanda riguardo la sua sensualità, la bolognese ha dato una risposta spiazzante: “Ho fatto pace con il mio essere donna solo molto di recente”. A quanto pare, la nuova stella del cinema italiano sente di avere “un’energia maschile”: