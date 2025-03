Pomeriggio5, via Myrta Merlino: chi arriva, parla un addetto ai lavori

Se non è un vero e proprio caso, poco ci manca: Myrta Merlino, da quando conduce Pomeriggio 5, si è presa in diverse occasioni delle pause. L’ultima è quella di questi giorni: giovedì 20 e venerdì 21 marzo nuovo forfait, pare per non meglio precisati “impegni personali”, come ha sussurrato Dagospia. Sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino, di recente, ha più volte sostenuto che ai piani alti dell’azienda di Cologno Monzese ci sarebbe un malcontento non troppo mascherato per quel che riguarda l’operato della giornalista.

Il problema vero, tra l’altro, non sono le sue assenze, bensì gli ascolti tv. La trasmissione che ha ereditato da Barbara d’Urso oscilla tra l’11% e il 15% di share, prendendo scoppole quotidiane dalla concorrenza rappresentata da La vita in diretta di Alberto Matano che viaggia come un treno. Sembra che a fine stagione a Myrta Merlino sarà dato il benservito definitivo. E chi potrebbe subentrare al suo posto per tentare di risollevare le sorti dello storico talk show?

L’esperta di gossip e di retroscena tv Deianira Marzano, tramite una storia Instagram, ha rivelato di aver saputo da uno degli addetti ai lavori dell’universo Mediaset che in pole position per prendere le redini di Pomeriggio 5 ci sarebbe Veronica Gentili.

Quest’ultima non è un mistero che piaccia moltissimo all’azienda, tanto che è stata piazzata al timone de L’Isola dei Famosi (la notizia è stata ufficializzata nelle scorse ore). Dunque traslocherà da Italia Uno (attualmente è il volto di punta de Le Iene), a Canale 5. Potrebbe darsi che proprio l’avventura alla guida del reality dei naufraghi sia una sorta di test per capire se sia la figura giusta a cui affidare il talk show che fu di Barbara d’Urso.

Gentili, tra l’altro, ha tutti i requisiti che tanto piacciono a Pier Silvio Berlusconi: è una giornalista, non è incline al trash ed è un volto ‘fresco’ che ha comunque alle spalle già diverse esperienze professionali. Sulla carta anche Merlino ha tali ‘skills’, peccato però che con il pubblico della rete ammiraglia Mediaset non sia mai scattato un buon feeling. Non è da escludere che se dovesse essere estromessa da Pomeriggio 5, potrebbe essere dirottata su Rete 4.