Pomeriggio5, nozze Ventura: “Imbarazzante l’invito”, gelo in studio

A Pomeriggio 5, nella puntata di martedì 3 settembre, nella seconda parte del talk si è parlato dei matrimoni vip celebrati quest’estate. In studio, attorno al tavolo che tanto ricorda quello de La Vita in Diretta, oltre alla conduttrice Myrta Merlino sono state protagoniste Serena Grandi e Beatrice Luzzi in qualità di opinioniste. Collegata da remoto anche Anna Bernardini de Pace, l’avvocatessa divorzista più famosa d’Italia. A un certo punto si è posto il focus sulle nozze di Giovanni Terzi e Simona Ventura. In particolare sul fatto che i due sposi, sulle partecipazioni, abbiano deciso di piazzare l’Iban per ricevere digitalmente le eventuali offerte.

“Imbarazzante l’iban sull’invito, non so cosa significa questa cosa, però l’ho trovata un po’ imbarazzante”, ha scandito Serena Grandi, entrando a gamba tesa sulla questione. Per qualche secondo c’è stato il gelo in studio. La Merlino non ha spiaccicato una parola. Ci ha pensato Beatrice Luzzi ad alleggerire l’argomento e a spezzare una lancia a favore dei neo sposi. “Sono stati pratici”, ha detto sorridendo l’attrice. Poi è intervenuta Anna Bernardini de Pace. Anche lei ha difeso la coppia: “Hanno tolto dall’imbarazzo chi voleva fare regali. Sono stati furbi, intelligenti e seri visto che tutti non sanno cosa regalare a una coppia già rodata”.

Serena Grandi: “Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez persone fantastiche”

Poco prima di parlare del matrimonio di Ventura e Terzi, Serena Grandi ha detto la sua su un’altra festa di nozze glamour svoltasi nelle scorse settimane, quella cioè che ha visto protagonisti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. L’attrice bolognese ha visto sbocciare la coppia che è nata al Grande Fratello Vip 2, edizione a cui ha preso parte la medesima Grandi. Sulla modella argentina e l’influencer trentino Serena ha avuto dolci parole: “Devo dire che sono due persone fantastiche”.

“Tu ci credi al loro amore?”, ha domandato Myrta Merlino. “Si. potrebbe durare”, la risposta dell’attrice 66enne. “Se mi risposerei io? Anche no, però adoro vedere questi matrimoni, mi piace sognare”, ha concluso la Grandi, che ha alle spalle un matrimonio, quello con Beppe Ercole, durato dal 1987 al 1993.