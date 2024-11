Pomeriggio5, noto vip su Totti-Blasi: ‘Imbarazzanti’. Myrta appoggia

Appena terminata la puntata di oggi 22 novembre di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino alla conduzione che ha ospitato in studio Claudio Amendola e Cesara Buonamici nella seconda parte del programma. La giornalista presentatrice ha voluto porre l’attenzione sulla coppia Totti-Blasi che a distanza di anni continua a fare parlare. A tal proposito, l’attore romano non ha potuto fare a meno di dire la sua. Nonostante conosca molto bene l’ex calciatore e l’ex letterina, non ha perso occasione di criticarli per come si stanno comportando.

Totti-Blasi le ultime notizie

Le ultime notizie sulla coppia Totti-Blasi fanno riferimento alla denuncia fatta da parte della presentatrice romana nei confronti dell’ex marito per aver lasciato la figlia più piccola ad una baby sitter mentre si divertiva con la nuova compagna Noemi in un locale. Da ciò sono partite le indagini della Procura per abbandono di minore a seguito della videochiamata di Isabel, che avrebbe riferito alla madre di essere sola in casa. Tuttavia, secondo quanto riportato su Il Messaggero, esse sembrano andare verso l’archiviazione.

La critica di Claudio Amendola

Dopo il servizio mandato in onda dagli autori di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha chiesto agli ospiti in studio cosa pensassero sulla coppia che per anni ha fatto sognare milioni di italiani. Per la prima volta Claudio Amendola non ha potuto fare a meno di criticare il suo caro amico Francesco Totti affermando:

Tutto questo è imbarazzante

L’attore romano ha fatto riferimento al fatto che i due ex coniugi hanno messo al centro della questione i figli e per lui è inconcepibile.

La risposta di Myrta Merlino

Anche Myrta Merlino ha tenuto a dire la sua sulla fine della love story del pupone e l’ex letterina, riferendo che secondo lei la situazione è sfuggita di mano ad entrambi.

Totti-Bocchi, amore al capolinea?

Mentre l’ex calciatore e la conduttrice romana continuano a farsi la guerra, sul web circola la notizia secondo cui il Pupone avrebbe una nuova amante e che Noemi Bocchi sia già passata in secondo piano. Si tratta di Maria Luisa Iacobelli, trentaduenne e figura di spicco nel mondo giornalistico sportivo italiano. Infatti, la bergamasca è la figlia del giornalista Xavier Jacobelli, ex direttore di Tuttosport.

Per adesso si tratta soltanto di un’indiscrezione che non è stata smentita né confermata dai diretti interessati. Sulla vita sentimentale e cuori infranti di Francesco Totti, invece, altre persone hanno rivelato diversi particolari.

Le ultime dichiarazioni di Manuela Arcuri e Flavia Vento

L’ex capitano della Roma è tornato al centro del gossip a causa delle ultime dichiarazioni fatte da Manuela Arcuri. L’attrice ha rivelato sul settimanale Oggi di aver avuto un flirt con Totti che, però, non ha voluto continuare la storia con lei.

A distanza di tempo, anche Flavia Vento non perde occasione di parlare del pupone. Nell’ultima intervista a Belve, la showgirl ha spiegato di non sapere che all’epoca della frequentazione con l’ex calciatore, Ilary fosse incinta.