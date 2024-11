Flavia Vento a Belve: rivelazioni su Totti. Scuse a Ilary? No, i motivi

La stralunata Flavia Vento è sbarcata nello studio di Belve sottoponendosi alle temute domande di Francesca Fagnani (l’intervista integrale andrà in onda martedì 19 novembre in prima serata su Rai Due). Le anticipazioni diffuse dal programma hanno fatto emergere gli argomenti più interessanti toccati nel corso del faccia a faccia. Ovviamente la giornalista romana non poteva non domandare che cosa sia capitato con Francesco Totti. E infatti ha chiesto all’ospite che cosa accadde con l’ex capitano della Roma. Si ricorda che sulla showgirl e l’allora “Er Pupone”, quando quest’ultimo si stava sposando con Ilary Blasi incinta del loro primo figlio, furono scritti fiumi di inchiostro. Si mormorò che i due ebbero una tresca clandestina. Fu proprio la vento a confermarlo.

Flavia Vento su Totti, niente scuse a Ilary Blasi

Fagnani ha domandato a Flavia Vento se se la sentisse di porgere le sue scuse a Ilary per il gossip che l’ha vista protagonista e che a distanza di vent’anni resta ancora nella memoria di tantissimi italiani. “Io non mi devo scusare con nessuno!”, ha dichiarato la showgirl che ha aggiunto: “Non lo sapevo che era incinta. Lo sapeva forse il signor Totti”. Per l’ex modella è comunque un capitolo totalmente chiuso della sua vita. Infatti ha voluto uscire rapidamente dall’argomento, specificando di non volerne più parlare: “Dopo tutto quello che sta succedendo ora, la mia intervista è l’ultimo dei problemi penso”. In effetti…

Fagnani ha piazzato un graffio: “A lei interessano gli argomenti che non esistono come Tom Cruise”. “Vabbè, poi quando ti invito al matrimonio con Tom?”, la replica stralunata della Vento. “Le chiederò scusa, in quel caso”, la contro risposta densa di sarcasmo della conduttrice. Si ricorda che la showgirl sostenne in tempi non sospetti di aver chattato per alcune settimane con il divo americano, salvo poi scoprire che si trattava di un fake che le chiedeva dei soldi. Alla Fagnani la Vento ha assicurato che invece ora sposerà il vero Tom Cruise. Una trollata bella e buona.

Belve, Flavia Vento: Rimarrei vergine se tornassi indietro”

Infine l’ex modella ha parlato di sesso, affermando che nella vita “non serve”. “Lei è diventata Buddha?”, la domanda ironica della padrona di casa di Belve. La Vento non si è scomposta e anzi ha apprezzato quanto detto dalla giornalista: “Si è così. Raggiungi degli stati di illuminazione quando capisci anche che non hai bisogno di fare l’amore. Come Maria”.

Fagnani ha fatto partire un’altra azzannata sarcastica, dicendole che “non si può paragonare a Maria”. La showgirl stavolta ha dato ragione alla giornalista: “No, io non mi posso paragonare, ma molte Sante hanno fatto questo percorso di spiritualità”. Ma perché ce l’ha tanto con il fare l’amore la signora Vento? “Perché può essere molto satanico. Io tornassi indietro non andrei proprio a letto con nessuno. Rimarrei vergine. Sarebbe un grande sogno per me”. Amen!