Blasi-Totti: Pomeriggio 5 affonda Flavia Vento! Cosa è successo

Myrta Merlino non le manda a dire! Nella puntata di oggi, la conduttrice e il suo salotto sono tornati a parlare del divorzio Blasi-Totti, dopo le dichiarazioni di Flavia Vento al Corriere della Sera. Flavia corri ai ripari perché volano parole grosse!

Si apre un nuovo capitolo dell’affaire Blasi-Totti: nonostante Ilary sia ormai andata avanti (non dopo aver fatto affari stellari eh, tra il libro e il documentario Netflix) e viva la sua relazione con il tedesco Bastian Muller ormai alla luce del sole da un anno, e nonostante l’ex Capitano della Roma e Noemi Bocchi siano ufficialmente una famiglia allargata, tra i figli del Pupone e quelli di lei, si torna a parlare di loro.

‘Basta! Sono passati 20 anni!’ Myrta Merlino sulle dichiarazioni hot della Vento

Complice l’intervista rilasciata da Flavia Vento in cui confessa di aver passato delle notti di fuoco con Francesco Totti, tutti i giornali e i salotti televisivi sono tornati a parlare della nostra ex coppia reale. Anche Myrta Merlino e i suoi ospiti in studio non si sono di certo trattenuti dal dire come la pensano.

In studio ci sono tra gli altri Jane Alexander, attrice ed ex inquilina del Grande Fratello e Andrea Lo Cicero, ex naufrago dell’Isola e giocatore di rugby che dicono a Flavia Vento:

Basta, sono passati 20 anni da questa storia, perché tirarla fuori ora! E’ una vendetta forse?

Forse, ipotizza la Merlino, visto che il processo per il divorzio è alle porte, Flavia Vento ha deciso di volersi prendere la propria fetta.

Dato che per anni non era stata creduta sulla sua relazione con Totti, ora vorrebbe avere una rivincita sul calciatore e quindi ha visto bene di confessare pure i dettagli più scabrosi sulle loro scappatelle.

Poi gli ospiti in studio spezzano anche una lancia a favore di Totti.

Ma ancora non erano sposati lui e Ilary, non vale come tradimento!

Ma Myrta Merlino non ci sta.