Pomeriggio5, Filippo Nardi massacrato dal web: “Proprio lui parla?”

Oggi, a Pomeriggio 5 News, si è parlato della molestia subita da una hostess, che ha denunciato un abuso subito da un sindacalista. Ad essere vittima non solo lei, ma anche altre sue colleghe. Ebbene, un giudice donna ha stabilito che “20 secondi sono troppi per una violenza”, creando così un grande caos tra i cittadini. Simona Branchetti ha chiesto subito l’opinione degli ospiti.

Rosanna Cancellieri si è detta agghiacciata da quanto accaduto, mostrando immediatamente solidarietà verso la hostess aggredita. In studio era presente anche Filippo Nardi, ex concorrente del GF e opinionista, spesso presente nei salotti Mediaset. Anche lui si è mostrato indignato dalla sentenza.

Parlando da uomo, io sono d’accordo con tutte voi. Orrido, ci dobbiamo vergognare. Io dico sempre a mio figlio che un no è un no. E chi ignora essere respinto da una donna per qualsiasi motivo e insiste è un criminale.

Ed è qui che è scoppiata la polemica. Perché queste parole hanno creato scalpore? Non è difficile ricordare quanto successo qualche anno fa, precisamente nel 2020, quando Nardi fu scelto per la seconda volta, dopo tanto tempo, come concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Proprio in quell’occasione, il gieffino si è fatto scappare qualche espressioni infelice contro le donne. quali “Io le appoggerei…” etc. Dopo le scuse per le affermazioni sessiste verso Maria Teresa Ruta si era difeso dal severo rimprovero di Signorini affermando di non essersi accorto della gravità delle sue parole.

Chiedo umilmente scusa. Sono basito. Non me ne sono accorto. Forse ho esagerato ma sempre in buona fede con il mio umorismo che non viene capito. Ma che si dica sessista, mi urta un po’. Era un momento goliardico.

Scuse che non hanno avuto effetto, perché, durante la ventisettesima puntata del reality, dopo soli sette giorni dal suo ingresso, Filippo Nardi è stato buttato fuori dalla Casa.

In studio ha tuttavia dato prova di un’importante crescita personale, concludendo con una frase azzeccata:

Purtroppo questi casi disincentivano le donne a denunciare.

Che abbia lavorato su di sé in questi anni? Dopotutto, sono trascorsi anni: del tempo per riflettere lo ha avuto eccome! Nonostante ciò, sui social si è scatenata la polemica: “Ma come, proprio lui parla?”. Il pubblico non dimentica ma, alla fine, prendiamo quel che c’è di buono: sembra che l’ex gieffino che sbarellava per le sigarette e parlava di “tea bag” davanti alle donne della Casa più spiata d’Italia, sia diventato un vero gentiluomo. O almeno, speriamo.