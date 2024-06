Pomeriggio5, Luzzi impietosa: stoccata (poco credibile) a Garibaldi

È da poco terminata la trasmissione condotta da Myrta Merlino, Pomeriggio 5, e tra gli ospiti, in veste di opinionista, abbiamo trovato Beatrice Luzzi. L’ex gieffina, commentando un servizio sul possibile divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, si è lasciata sfuggire le seguenti parole: “Non ci credo molto ai ritorni di fiamma sinceramente, proprio no!”. Il pubblico attento avrà colto un latente riferimento a Giuseppe Garibaldi, che di recente ha dichiarato di voler riconquistare il cuore dell’attrice e di esserne innamorato.

Con queste parole però Beatrice Luzzi gela ogni tentativo di riconquista e frena la possibilità del ritorno di fiamma. È pur vero però che l’attrice di Centovetrine si è contraddetta più volte in proposito. Infatti, durante l’ultima edizione del Grande Fratello, tra la Luzzi e Garibaldi i ‘ritorni di fiamma’ ci sono stati eccome, malgrado le differenze anagrafiche e caratteriali. I due sono stati protagonisti di numerosi alti e bassi durante il programma condotto da Alfonso Signorini e lei ha sempre lasciato la porta aperta. Sembra che, anche dopo l’uscita dal programma, i due abbiamo continuato il tira e molla e che lui, nell’ultimo periodo, abbia addirittura dichiarato di essersi innamorato di Beatrice e di volerla assolutamente riconquistare.

Queste le parole dell‘ex gieffino:

Quando lo scorso marzo c’è stato il nostro riavvicinamento sapevo già di essere innamorato ma avevo paura di espormi perché avevo il timore di essere accusato di voler creare una dinamica. Sì, sono innamorato e cerco di riconquistarla perché voglio vivermela come non sono stato in grado di fare nella casa. Stavolta non permetto a nessuno di influenzarmi sul nostro rapporto. Non ho più paura di dire che sono innamorato

Myrta Merlino punge Ferragni: frecciatina sul Pandoro Gate

Beatrice Luzzi non è stata l’unica protagonista del programma del daytime condotto da Myrta Merlino perché, proprio quando si parlava del divorzio tra Jlo e Ben Affleck non è sfuggita una graffiante frecciatina su Chiara Ferragni e sul caso del Pandoro Gate. Il giornalista Davide Maggio stava commentando la vendita milionaria della casa dei due divi di Hollywood, sostenendo che parte del ricavato dovesse essere devoluto in beneficienza.

A quel punto la giornalista Caterina Collovati, riferendosi alla beneficienza, ha dichiarato quanto segue: “Che sia vera beneficienza però!”. Anche la padrona di casa ha ripreso la frase della sua ospite, sottolineando le sue parole e, dunque, ironizzando palesemente sul recente scandalo che ha coinvolto l’influencer di Cremona.