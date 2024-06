Ben Affleck e Jennifer Lopez crac: colpo di scena, la favola è finita

Le favole d’amore funzionano più nei libri che nella realtà. Discorso scontato, ma tanto veritiero. Per ulteriori info domandare a Ben Affleck e Jennifer Lopez che, dopo un romantico e fiabesco ritorno di fiamma, sarebbe a un passo dal divorzio. A confermare tale scenario ci sarebbe anche un fatto avvenuto di recente: secondo quanto riportato da TMZ, la bibbia della cronaca rosa degli Usa, le due star di Hollywood avrebbero deciso di mettere in vendita la loro maxi villa di Beverly Hills. La scelta di disfarsi della dimora extra lusso risalirebbe allo scorso maggio. L’operazione immobiliare sarebbe stat affidata all’agente Santiago Arana.

Chi volesse comprare la casa (17 camere da letto, 30 bagni, parcheggio per 80 auto e ogni genere di confort) sappia che deve sborsare un qualcosa come 65 milioni di dollari. Questo il prezzo d’acquisto fissato da Jennifer e Ben. Cinque in più rispetto a quando la comprarono loro. Laddove riuscissero a vendere, andrebbero comunque in rosso. Motivo? A Los Angeles c’è una tassa assai sostanziosa da pagare sulla vendita delle residenze di lusso. A ciò si aggiunga che la cantante e il regista hanno speso parecchio denaro per migliorare la villa dopo esserne entrati in possesso. Inoltre, sempre ammesso e non concesso che qualcuno sganci 65 milioni di dollari, c’è poi da saldare la commissione spettante all’agente immobiliare.

Al di là delle questioni economiche, Affleck e J.Lo starebbero affrontando una crisi senza fine. Da giorni si rincorrono voci di divorzio. Loro non hanno confermato, ma nemmeno smentito. Secondo le indiscrezioni che arrivano da oltreoceano tirerebbe una brutta aria: l’addio sarebbe un passo.

Qualcuno dice addirittura che la rottura si sarebbe già consumata, con il regista che avrebbe trovato una nuova sistemazione in affitto a Brentwood (quartiere di lusso di Los Angeles), mentre la cantante starebbe cercando una dimora all’altezza delle sue aspettative. A gettare ulteriori ombre sulla relazione, c’è il fatto che la Lopez ha recentemente annullato il nuovo tour a pochi giorni dalla data di inizio. Altra curiosità è che Affleck non indosserebbe più la fede nuziale.

Poche settimane fa, una fonte che ha preferito mantenersi anonima ha spiegato a US Weekly che “i due sono su pagine completamente diverse”, che l’attore si sente “logorato dal matrimonio” e “non è d’accordo con lo stile di vita di Jennifer”.