Jennifer Lopez conferma la crisi con Ben Affleck: “Lui è pesante”

Sembra esserci aria di crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. La coppia, sin dal giorno del loro matrimonio, è stata più volte al centro di voci e indiscrezioni. Se, però, fino a non molto tempo fa, queste venivano tempestivamente smentite dai diretti interessati, oggi non sembra più così.

I siparietti virali: aria di crisi

I motivi per ipotizzare una possibile crisi nei Bennifer, ci sarebbero, eccome. In primis il video diventato virale sui social, in cui si vedono i due discutere, con Affleck che, piuttosto nervoso, sbatte la portiera dell’auto in cui Jennifer Lopez è appena entrata. A spingere i tabloid americani a parlare di crisi, tuttavia, è stato altro.

In una recente intervista rilasciata da Jennifer Lopez, in occasione della presentazione di The Mother, suo prossimo film da protagonista, l’attrice si è sbilanciata sulla questione matrimonio. Quando le è stato chiesto come procedesse il suo legame coniugale con Ben Affleck, J-Lo ha gelato tutti:

“Non è un uomo facile, ha sempre da ridire su che cosa mi metto, quando sono scollata mi chiede dov’è il resto della camicetta… e poi vorrebbe decidere tutto lui, insomma è molto pesante“.

Parole, quelle dette dall’attrice, che spiazzano i fan, alimentando le voci sulla loro crisi coniugale. Tante le testate americane che già parlano delle loro difficoltà come coppia. Stando ad una fonte a Radar Online, Ben Affleck sembrava essere accecato, inizialmente, dall’amore per una donna che sembrava la moglie perfetta, “Poi è arrivato il momento della verità“, ha dichiarato la suddetta fonte.

I Grammy di febbraio, quel battibecco…

Un altro siparietto diventato presto virale, fu quello in occasione dei Grammy del febbraio scorso. J-Lo, infatti, aveva redarguito Affleck nel momento in cui Trevor Noah si era seduto accanto a loro, in occasione del suo monologo. L’attore non aveva nascosto il suo poco entusiasmo, spingendo Jennifer Lopez ad intervenire. L’espressione annoiata di Affleck, inoltre, ha fatto il giro dei social, divenendo virale in poco tempo.

Per quanto le incomprensioni e i momenti di stallo rappresentino la normalità in una coppia, non sappiamo ancora l’effettiva gravità della crisi tra i due vip. Sembra essere incerto il destino del loro matrimonio, ora più che mai. Difficile ipotizzare, nonostante quanto visto, che i due mandino di nuovo tutto all’aria, come accaduto vent’anni fa.