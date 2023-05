Cosa sta succedendo a Ben Affleck e a Jennifer Lopez? La coppia più chiacchierata di Hollywood è stata di nuovo sorpresa a litigare in pubblico. E, oltreoceano, c’è già chi parla di matrimonio parecchio in bilico. Pochi giorni fa è diventato virale un filmato in cui si vede il divo statunitense far salire in auto la moglie per poi chiuderle la portiera in faccia. Non proprio una galanteria. Quindi, volti corrucciati e tensione alle stelle per la coppia. Finita qui? Manco per idea perché nelle scorse ore il Daily Mail ha scodellato in rete un secondo filmato in cui si vedono le due star tutt’altro che serene cantarsele di santa ragione.

Altro filmato, altra lite per i ‘Bennifer’

Dalla clip trapelata, si vedono i ‘Bennifer‘ seduti nella loro auto e fermi per strada mentre c’è un semaforo rosso. Propria mentre c’era la sosta, ecco che Affleck ha iniziato a rivolgersi alla moglie in modo tutt’altro che carino e tenero, agitando le braccia e urlando. Di tutta risposta JLo lo ha fulminato con lo sguardo, quasi a dire ‘ora basta, placati e stai buono’. La vicenda ha riattizzato le voci gossippare che vogliono già il matrimonio in crisi. Chissà se c’è davvero in corso un terremoto sentimentale oppure se i due piccioncini hanno soltanto avuto uno screzio lieve tipico di un po’ tutte le persone sposate.

Ben Affleck explains why jazz hands are "fuckin' ghey Jenn" pic.twitter.com/q1ctwaxZll — DosXXMaquina (@DuosEquis) May 14, 2023

Una cosa è certa: nemmeno per i divi hollywoodiani esistono storie da mulino bianco. Che il matrimonio sia vicino al capolinea è piuttosto difficile da credere. Solo poche settimane fa Affleck è stato ospite a Che Tempo Che Fa per presentare il film Air. In quell’occasione il divo ha speso parole assai tenere e affettuose per la sua dolce metà, spiegando che con lei si confronta parecchio anche dal punto di vista professionale.

Insomma, almeno quando è stata realizzata l’intervista da Fazio, non pareva che ci fossero nubi plumbee sulla relazione. Dall’altra parte è pur vero che se i ‘Bennifer’ avessero avuto qualche problema, di certo Affleck non lo avrebbe urlato ai quattro venti a una emittente italiana.