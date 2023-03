A Che Tempo Che Fa è sbarcato, seppur in collegamento dagli Usa, l’attesissimo Ben Affleck che ha presentato a Fabio Fazio e al pubblico di Rai Tre la sua ultima fatica da regista, Air – La storia del grande salto (nelle sale cinematografiche italiane in uscita il 6 aprile). Il film è incentrato sulla storia di Michael Jordan e la Nike. Il marchio, prima ancora che scoppiasse il fenomeno Jordan, puntò tutto sul giovane giocatore di basket, investendo milioni di dollari. Il fulcro dell’opera è proprio la trattativa che portò MJ e la madre a firmare con il noto brand.

Affleck ha realizzato l’intervista da casa sua. E un dettaglio ha colpito tantissimi telespettatori: il disordine dell’abitazione. Su Twitter si sono sprecate le ironie. C’è chi si è consolato del proprio caos domestico e chi ha tirato di mezzo la moglie del divo, una certa Jennifer Lopez, dicendo che la cantante avrebbe dovuto fare i mestieri prima del collegamento del marito. Si diceva, una pioggia di ironie.

Durante la chiacchierata, a un certo punto l’attore si è anche “acceso”; è accaduto quando Fazio gli ha domandato se Michael Jordan abbia già visto il film. “Non voglio fare promozione sfruttando Jordan, non sarebbe giusto. Il film ruota su altro, su chi in quel periodo era al suo fianco. Non voglio speculare su Michael, non va fatto”, la replica perentoria del regista. “Era solo una curiosità”, ha chiarito con un cert imbarazzo il conduttore di Che Tempo Che Fa che non si aspettava di ricevere una replica tanto piccata. “Non fate arrabbiare Ben”, il commento sui social di alcuni utenti che hanno notato un leggero disappunto da parte del divo.

Affleck, vedendo una scena del film doppiata in italiano, ha colto l’occasione per complimentarsi con tutti i doppiatori del Bel Paese, e in generale di tutto il mondo, per il lavoro meticoloso svolto e per le ottime traduzioni che permettono alle persone di diversi Paesi di godere appieno il film.

Le parole al miele di Ben Affleck dedicate alla moglie Jennifer Lopez

Spazio anche a una domanda su Jennifer Lopez. Fazio ha chiesto a Ben se fosse vero che la diva lo abbia aiutato nella stesura della sceneggiatura del film. La risposta del regista è stata al miele: “Si, mi ha dato una mano nella scrittura. Lei è una donna brillante, mi aiuta in tutto ciò che faccio. Regola numero uno, bisogna collaborare con la propria moglie. Bisogna scambiarsi i pensieri, mia moglie ha sempre idee migliori delle mie”. Tra Affleck e JLo tutto procede a gonfie vele, è amore verissimo.