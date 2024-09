Pomeriggio5, dietro le quinte: Anna Moroni scaricata, la reazione

Anna Moroni, cuoca romana 85enne nonché scrittrice e volto storico de La Prova del Cuoco, ha rivelato che avrebbe dovuto essere ospitata a Pomeriggio 5, talk show dell’ammiraglia Mediaset condotto da Myrta Merlino, ma che il suo intervento è stato improvvisamente cancellato e rimandato a data da destinarsi. In particolare, nel tardo pomeriggio di martedì 17 settembre, la Moroni ha pubblicato sul suo profilo Instagram una sua fotografia con tanto di sfondo del talk di Canale 5, piazzando sullo scatto la didascalia “Rimandato ad altra data”. Il post è anche stato commentato dalla stessa cuoca.

Pomeriggio 5, Anna Moroni e l’ospitata andata in fumo improvvisamente

“La mia intervista a Pomeriggio Cinque su Canale 5 è stata rimandata ad altra data.. Scusate ma mi hanno appena chiamata per dirmelo. Vi farò sapere!”. Così la Moroni. Non toni duri, ma nemmeno morbidissimi a voler vedere bene. Innanzitutto la foto usata dalla Moroni con la sopracitata didascalia è parsa una mossa abbastanza polemica nei confronti del talk. Anche il fatto che l’ex star de La Prova del Cuoco abbia sottolineato che la sua ospitata sia saltata all’ultimo (“Mi hanno appena chiamata”), denota un certo disappunto e una certa voglia di evidenziare una dinamica che non avrebbe particolarmente gradito.

Non a caso i primi ‘seguaci’ che hanno commentato la faccenda hanno creduto che ci sia un po’ di velenosità nelle dichiarazioni della cuoca. Diversi infatti coloro che si sono schierati dalla sua parte, consigliandole di lasciare perdere perché “non ne vale la pena”. Ma che cosa avrebbe dovuto dire la scrittrice nel talk di Myrta Merlino? A giudicare dagli hashtag #cibo #dieta #informa, l’85 enne avrebbe dovuto quasi certamente disquisire su consigli alimentari, che tra l’altro è un argomento su cui è ferratissima.

Anna Moroni e la notorietà televisiva con La Prova del Cuoco

Anna Moroni ha raggiunto la popolarità televisiva partecipando a La Prova del Cuoco dal 2002 al 2018. Nel cooking show di Rai Uno ha tenuto una seguitissima rubrica nella quale dispensava lezioni di cucina alla conduttrice e amica Antonella Clerici. Sia la Morini sia ‘Antonellina’ si sono congedate dalla trasmissione il 1º giugno 2018. Al fianco della presentatrice di Legnano è tornata per una settimana lo scorso anno, nello show È sempre mezzogiorno.