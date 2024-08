Pomeriggio5, Branchetti scoppia in lacrime in diretta: “Scusate…”

Oggi Pomeriggio 5 si è concluso con la commozione della conduttrice Simona Branchetti, che è scoppiata a piangere in diretta ricordando la cara amica giornalista Carlotta Dessì, morta a febbraio di quest’anno dopo una brutta malattia. Durante il servizio, la Branchetti non è riuscita a contenere le lacrime mentre riferiva agli spettatori la notizia di una piazza dedicata proprio all’amica Carlotta, nel suo paese d’origine, Gergei. Qui di seguito le parole della conduttrice:

“Adesso voglio ricordare un’amica e collega, Carlotta Dessì perchè il paese Gergei in Sardegna (lei era sarda) rende onore a Carlotta, la nostra collega e giornalista. Ha lavorato con me per molto tempo sia al Tg5 che a Morning News, a Pomeriggio 5 che avrebbe tanto voluto fare insieme a noi”.

Poi, piena di commozione continua:

“Il sindaco della Provincia di Nuoro ha autorizzato l’intitolazione di una piazza che si chiamerà Piazza Carlotta Dessì, che noi ricordiamo tutti con grandissimo affetto”.

Ed è proprio in questo momento che Simona Branchetti scoppia a piangere in diretta, svestendo momentaneamente i panni di giornalista e mostrandosi completamente umana, anche negli affetti che ha costruito nel dietro le quinte del suo lavoro a Mediaset. In sottofondo si sente una voce: “Forza, forza…“, probabilmente è una delle ospiti che prova a incoraggiarla in questo momento difficile.

“Scusatemi ma Carlotta era un’amica vera”

Conclude Simona Branchetti, con Don Patrizio Coppola – in studio per il caso di Gisella Cardia – che le dice: “Anche i giornalisti sono umani“. Come di consueto poi, la conduttrice ha salutato i suoi ospiti.

Carlotta Dessì, chi era la giornalista amica di Simona Branchetti

Nata nel cagliaritano, Carlotta Dessì è morta per un tumore a 35 anni ed era una delle giornaliste di punta nel panorama di Mediaset. Si era laureata alla Sapienza per poi approdare sia a SkyTg24 e a Pomeriggio5. Suo anche il contributo per i programma “Fuori dal coro” con Mario Giordano e al Tg5, dove ha collaborato direttamente con la Branchetti. “Bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Una cosa è certa, non sono sola.” aveva detto Carlotta Dessì durante una delle sue ultime comparse sul piccolo schermo:

“Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in una caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno“.

Quel che è certo, è che anche dietro all’apparente freddezza dei giornalisti si nascondono rapporti strettissimi, e che a volte l’emozione prende il sopravvento, come è giusto che sia quando si perde qualcuno di così speciale come una “vera amica”.