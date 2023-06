Pomeriggio Rai1-Canale5, i palinsesti: novità, conferme e addii

A breve Rai e Mediaset presenteranno i palinsesti della stagione 2023/2024. Qui ci si vuole concentrare sul pomeriggio feriale delle reti ammiraglie della Tv di Stato e del Biscione. Qualcosa si smuoverà, mentre qualcosa, anzi molto, rimarrà così come è. Si parta dalle novità che riguardano principalmente Rai Uno: è ormai data per certa la partenza di Serena Bortone (probabile che migrerà su Rai Tre) e quindi la chiusura di Oggi è un altro giorno. In queste settimane sono spuntate diverse ipotesi circa la sua sostituta della giornalista. Pare che ora sia stata trovata una quadra: dovrebbe tornare in onda Caterina Balivo.

Viene da dire corsi e ricorsi, visto che la Bortone raccolse il testimone proprio dalla conduttrice campana quando decise di lasciare il timone di Vieni da Me. Ebbene, secondo le ultimissime indiscrezioni, il ri-approdo della Balivo nel pomeriggio feriale di Rai Uno con un programma appunto in “stile Balivo” sembra ormai cosa fatta; mancherebbero solo le firme che dovrebbero arrivare a breve.

I telespettatori affezionati a ‘Mamma Rai’, dopo la Balivo, ritroveranno Il Paradiso delle Signore, garanzia di ottimi ascolti. A seguire riecco La Vita in Diretta di Alberto Matano, anche lui confermatissimo. Riassumendo, da settembre ecco come dovrebbe srotolarsi il pomeriggio televisivo feriale dell’ammiraglia Rai:

Programma da definire con Caterina Balivo

Il Paradiso delle Signore

La Vita in Diretta con Alberto Matano

Capitolo Canale Cinque: in questo caso non si muoverà quasi nulla. Beautiful sarà seguito da Terra Amara che lascerà spazio al consueto appuntamento con Uomini e Donne. Largo poi ai day time di GF Vip e Amici, a cui farà seguito un’altra soap. Quindi riecco Barbara d’Urso con Pomeriggio 5. La conduttrice campana, a differenza di quanto sostenuto da qualcuno di recente, non lascerà Mediaset. Ricapitolando, ecco cosa si vedrà a partire da settembre/ottobre 2023:

Beautiful

Terra Amara

Uomini e Donne

Daytime GF Vip e Amici

Una soap opera (ancora da decidere)

Pomeriggio Cinque

Come si diceva poc’anzi, poche sorprese e tante conferme, eccezion fatta per il probabile ritorno su Rai Uno di Caterina Balivo con un programma cucito su misura per lei.