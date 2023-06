Pomeriggio 5 chiude, d’Urso: “Dove mi vedrete l’anno prossimo”

Barbara d’Urso ha salutato il suo pubblico, la dodicesima edizione di Pomeriggio 5 è giunta al termine. Sulla conduttrice campana, in questi giorni, è stato detto di tutto: se ne va da Mediaset, anzi rimane, anzi Milly Carlucci l’ha opzionata per farla entrare nella giuria di Ballando con le Stelle, anzi si dedicherà ad un nuovo programma su Netflix, etc etc. Quindi? Alla fine? Quale sarà il futuro di ‘Barbarella’? Ci ha pensato lei stessa a svelarlo in modo chiaro: resta a Mediaset, o meglio a Canale Cinque.

Nel congedarsi la d’Urso ha infatti specificato, scandendolo in modo nitido (giusto per renderlo chiaro a tutti senza fraintendimenti), che l’appuntamento con Pomeriggio Cinque è a settembre. Trovano dunque conferma le recentissime indiscrezioni che volevano la napoletana e il Biscione vicini ad un accordo in merito al rinnovo del contratto.

Resta ora da capire se se nella prossima stagione televisiva le saranno assegnati anche altri progetti. Si mormora che ‘Barbarella’ spinga per tornare anche in prima serata dopo l’esperimento non felice su Italia Uno a La Pupa e il Secchione (c’è da dire che il flop non è attribuibile alla d’Urso quanto piuttosto al format usurato).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pomeriggio5 (@pomeriggio5tv)

Perché Pomeriggio Cinque è stato rinnovato

Quel che è certo è che Pomeriggio Cinque non andrà in pensione. D’altra parte non sarebbe stato facile sostituirlo; è vero che il talk show non fa più numeri da capogiro come nella fase aurea del suo percorso (si parla di qualche anno fa), ma è altrettanto vero che raccoglie dati buoni. Nella stagione appena giunta al termine ha oscillato circa tra il 15 e il 17% di share.

Ha fatto meglio il competitor su Rai Uno: La Vita in Diretta di Alberto Matano ha puntualmente battuto la d’Urso. Dunque perché non cambiare? Perché come prima accennato, anche laddove si volesse tentare un’altra strada, bisognerebbe prima trovare una trasmissione che sia in grado di fare meglio e garantire per lo meno gli stessi ascolti di Pomeriggio Cinque. Al momento non è stata individuata e quindi si prosegue con ‘Barbarella’.