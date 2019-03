Pomeriggio Cinque, Predolin si sposa: matrimonio in diretta dalla d’Urso

Pomeriggio Cinque, annunciate le nozze di Marco Predolin: matrimonio in diretta da Barbara d’Urso

Marco Predolin e la fidanzata Laura si sposano. Di voler diventare marito e moglie lo avevano già annunciato in TV ma oggi, a dare lo scoop sulla coppia, è stata Barbara d’Urso in persona che, a Pomeriggio Cinque, ha dichiarato che sarà lei a trasmettere in diretta (per i suoi telespettatori) le immagini del lieto evento. Predolin e signora si scambieranno le loro promesse d’amore molto presto e, stando a quanto dichiarato dalla conduttrice, ci saranno le telecamere di Canale 5 ad immortalare il grande momento. Marco, che inizialmente è apparso stupito dalla proposta di Barbara, ha accettato entusiasta l’invito della padrona di casa che, in questo modo, si è assicurata l’esclusiva.

Marco Predolin si sposa: le nozze con Laura in diretta a Pomeriggio Cinque

Nulla è stato detto oggi a Pomeriggio Cinque in merito a giorno in cui verranno celebrate le nozze di Marco Predolin e Laura. La data del lieto evento, dunque, rimane oggi un mistero. Quello che è certo, però, è che (a prescindere dal giorno in cui ciò accadrà) ci saranno gli inviati di Barbara d’Urso pronti a raccontare emozioni e stati d’animo di sposi e ospiti. Non è la prima volta che la conduttrice mostra in diretta un matrimonio tra due volti noti del mondo dello spettacolo e noi, già da adesso, siamo convinti che riuscirà a fare un ottimo lavoro anche questa volta.

Pomeriggio Cinque: il matrimonio di Teresanna Pugliese

Quando si è sposata Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne ed ex corteggiatrice di Francesco Monte, all’evento era presente anche la troupe di Pomeriggio Cinque. Barbara d’Urso, difatti, ha mostrato per prima (e in esclusiva) le immagini delle nozze, comprese quelle relative all’abito da sposa di Teresanna che, come molti ricorderanno, allora destò non poco scalpore tra il pubblico.