Pomeriggio 5, Matano: “Stesso format de La vita in diretta”

Manca pochissimo alla prima puntata della nuova edizione de La vita in diretta: il programma condotto da Alberto Matano tornerà a tenere compagnia a milioni di italiani lunedì 11 settembre. Nel frattempo, il celebre giornalista ha rilasciato un’intervista a Libero.it nella quale ha parlato delle sue vacanze appena trascorse e ha avuto la possibilità di esprimere il suo parere sulla nuova versione di Pomeriggio Cinque, condotto dall’amica e collega Myrta Merlino.

Il commento di Alberto Matano su Pomeriggio Cinque

Come anticipato, nel corso dell’intervista non è stato possibile evitare un riferimento alla nuova versione di Pomeriggio Cinque. Il celebre talk show pomeridiano di Canale 5 è tornato in onda lo scorso lunedì e, per la prima volta, ha visto un cambio di conduzione: al posto di Barbara d’Urso al timone della trasmissione quest’anno vi è Myrta Merlino. Dal momento che la nota giornalista è un’amica di vecchia data di Alberto Matano, è stato chiesto al conduttore di esprimere la sua opinione sulle nuove vesti della trasmissione di punta del pomeriggio di Mediaset.

Matano non ha quindi potuto fare a meno di notare e sottolineare l’estrema somiglianza tra La vita in diretta e Pomeriggio Cinque, affermando:

“Ho visto la puntata, e ho letto anche tante cose in giro, sui social, dove molti utenti hanno commentato che quest’anno a Pomerigio 5 si rifanno un po’ al nostro format. E questo non può che farmi piacere. Ognuno poi ci mette la sua cifra ovviamente, però il modello sembra essere quello della Vita in Diretta; anche la nuova scenografia mi sembra che richiami un po’ la nostra, quindi questo mi fa piacere, vuol dire che abbiamo indovinato un format. D’altronde, non è la prima volta che i competitor guardano al servizio pubblico, quindi: bene!”

La nuova edizione de La vita in diretta

Tra le altre cose Alberto Matano ha parlato anche della nuova edizione de La vita in diretta, facendo qualche anticipazione. Il giornalista ha affermato che lo studio sarà del tutto nuovo, anche se verranno mantenute determinate caratteristiche che fino a ora gli spettatori hanno dimostrato di apprezzare particolarmente: “Formula che vince non si cambia. Avremo sempre al centro il racconto dei più importanti fatti di cronaca, per poi concludere con momenti più pop e leggeri”.

Proseguendo, il giornalista ha affermato: “Abbiamo ottenuto buoni risultati e siamo pronti a fare sempre meglio. E’ vero, aumentano gli ascolti e aumentano le responsabilità, per noi è un grande incoraggiamento, un grande regalo ma è anche una forte motivazione a crescere ancora. Io credo di aver messo il mio: la mia esperienza, il mio bagaglio e anche la mia età, perché quando ho iniziato avevo 45 anni, ora ne ho 50, e quindi ho usato l’occhio di un quarantenne in un racconto rivolto a un pubblico del pomeriggio, di età alta.”

Le vacanze appena concluse e la presenza a Ballando con le stelle

Prima di addentrarsi in questioni lavorative però vi è stato anche spazio e modo per poter parlare delle vacanze estive appena concluse e che Matano ha trascorso tenendosi ben lontano dal mondo della televisione, per potersi dedicare totalmente ai suoi affetti e al relax assoluto. Il giornalista ha rivelato di aver completamente spento la televisione e, in questo modo, di essersi “disintossicato” e preparato per ricominciare con una nuova carica la stagione televisiva che lo attende.

“Vacanze benissimo, ho spento del tutto la televisione. E’ il mio metodo di disintossicazione sin da quando stavo al telegiornale. All’epoca avevo però ferie spezzettate durante l’anno quindi più brevi, ora invece con la Vita in Diretta tiriamo dritti per dieci mesi, quindi l’estate è proprio un momento di grande stacco. Ho trascorso lunghe vacanze a base di amici, amore, famiglia, mare, niente televisione: ho riacceso la tv due giorni fa”, ha affermato il conduttore.

Infine, parlando di lavoro è arrivata anche la fatidica domanda sulla sua partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le stelle, il celebre talent di ballo condotto da Milly Carlucci su Rai1 che partirà ufficialmente il prossimo 21 ottobre. “Intanto per quattro sabati faccio Vita in Diretta il pomeriggio al posto di Italia Sì, altro per ora non so, aspettiamo cosa dirà Milly”, ha affermato il conduttore.

E sulla possibilità di lanciarsi in futuro in un’esperienza lavorativa del tutto diversa da La vita in diretta, il giornalista ha scherzato dicendo: “Ah non lo so, boh. Ballerino per una notte?” Che sia un riferimento al nuovo ruolo di Matano nella prossima edizione di Ballando? Solo il tempo lo chiarirà.