Merlino, furia a Pomeriggio 5: “tirati caffè e asciugamani”, il gossip

Sono passati solamente due giorni dall’inizio della nuova edizione di Pomeriggio Cinque con la conduzione di Myrta Merlino, ma sembra essere già successo di tutto. Il caos è iniziato sin da subito, quando, nella prima puntata, sono stati ripresi dalle telecamere gli autori intenti a dare, tramite dei cartelloni, suggerimenti e indicazioni alla Merlino. Questa sbavature tecniche non sono affatto piaciute alla Mediaset, che ha deciso prontamente di rimediare sostituendo il regista e collaboratore della conduttrice, Ermanno Corbella, con Franco Bianca. Un cambio che sembrerebbe non essere andato a genio alla giornalista, che, già nella puntata di ieri 5 settembre, ha più volte portato l’attenzione su alcuni disguidi tecnici, come problemi di audio e immagini.

Myrta Merlino furiosa nel backstage di Pomeriggio Cinque

Proprio oggi, 6 settembre, l’ex regista di Pomeriggio Cinque, Corbella, ha rilasciato un’intervista su Tvblog parlando dell’accaduto, spiegando di non essere stato licenziato dalla Mediaset e mettendo il chiaro che la Merlino non ha nulla a che vedere con il suo allontanamento dal programma. Ad ogni modo, l’aria dietro le quinte della trasmissione di Canale 5 sembra essere più tesa che mai. Poco fa, infatti, è stato diffuso un gossip secondo il quale Myrta, dopo il presunto licenziamento del regista, avrebbe tirato un caffè addosso a un autore. Non solo, a quanto pare la giornalista avrebbe anche lanciato un asciugamano contro una parrucchiera.

A lanciare la notizia è stato Ivan Rota su Il Giornale d’Italia, aggiungendo che la redazione di Pomeriggio Cinque starebbe addirittura pensando di far intervenire i sindacati a causa del comportamento della conduttrice. Chiaramente, è necessario ribadire che si tratta solamente di un’indiscrezione e che non c’è ancora nessuna conferma concreta riguardo questa vicenda.

Certo è che l’inizio della nuova edizione del talk pomeridiano non è stato proprio dei più semplici e, in tutto ciò, deve ancora tornare su Rai 1 il suo diretto competitor, Alberto Matano con La vita in diretta. A tal proposito, diversi utenti si chiedono cosa starà pensando di tutto questo Pier Silvio Berlusconi, proprio colui che ha deciso di rivoluzionare il programma dopo ben 15 anni. Chissà…