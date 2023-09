Pomeriggio 5, parla il regista sostituito: verità su Myrta e Mediaset

L’ex regista di Pomeriggio Cinque, Ermanno Corbella, decide di spiegare cos’è davvero accaduto con Mediaset dopo la prima puntata di questa nuova edizione con Myrta Merlino. Risale a ieri la notizia che lo vede fuori dai giochi per decisione dei vertici di Cologno Monzese. Ebbene non è stata Mediaset a decidere di licenziarlo. Lo spiega lui stesso in una nuova intervista per TvBlog. Corbella racconta di essere “un uomo di mondo”, che frequenta la televisione dal 1980.

Ha lavorato a fianco di volti noti della TV italiana, come Enrico Mentana, Gianfranco Funari, Michele Santoro e altri. Ed è per questo che la sua uscita di scena è risultata alquanto clamorosa. Non prova alcuna amarezza per quanto accaduto, anzi si dichiara “tranquillo”. Con molta calma, il regista fuori da Pomeriggio Cinque dopo una sola puntata di questa nuova e inedita edizione confessa:

“Non è vero che sono stato licenziato, è stato deciso concordemente con Mediaset di non proseguire il rapporto di lavoro, il contratto firmato era per tutta questa stagione. Esistono ragioni di fondo, verranno analizzate… non da me. Comunque non è questo il momento di farlo”

Non è legata a Myrta Merlino la ragione per cui è avvenuta la rottura tra Corbella e Mediaset. Il regista, che ha lavorato con la nuova conduttrice a L’Aria che tira su La7, ha parlato con lei e chiarisce che non ha a che fare con quanto accaduto. Ma quindi il problema riguarda invece il gobbo a vista? “Fa parte degli errori di una diretta. Abbiamo provato molto poco per ragioni contingenti”, risponde semplicemente il regista.

Detto ciò, Corbella ammette di non aver seguito la seconda puntata di Pomeriggio Cinque, che ha già un altro regista, ovvero Franco Bianca. “Ieri mi sono dedicato ad altro”, spiega, sottolineando di aver seguito solo una parte questa notte, registrata. Ed ecco che le sue considerazioni su ciò che ha avuto modo di vedere:

“Voglio dire: la prima puntata è sempre un numero zero, a maggior ragione se non si è provato. È normale che gli aggiustamenti inizino dalla seconda puntata in poi. Giustamente, chi è arrivato ha aggiustato le cose che non avevano funzionato nella prima. Lo avrei fatto anche io, è normale. Comunque non mi piace valutare il lavoro degli altri”

In questo momento non c’è alcun contenzioso tra Ermanno Corbella e Mediaset. Sarà il suo agente a stabilire cosa fare. A questo punto, il regista passa la parola proprio al suo agente, Duilio Simonelli. Quest’ultimo conferma che “è stato concordemente deciso di non proseguire la collaborazione”.

Tale decisione è appunto arrivata per insoddisfazione sia da parte del regista che da parte della rete, a quanto pare. In questo momento, però, né Corbella né il suo agente hanno intenzione di entrare nei dettagli, per evitare di fare polemica. Infine, precisa che il rapporto tra il regista e Myrta Merlino è rimasto quello di prima, nonostante quanto accaduto.