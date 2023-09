Pomeriggio 5, via il regista: fuori uno, spiazzante scelta di Mediaset

Clamoroso. Dopo una sola puntata Mediaset ha dato il benservito a Ermanno Corbella, il regista scelto per dirigere le operazioni a Pomeriggio Cinque. A darne notizia è DavideMaggio.it che spiega che il professionista è stato sostituito in quanto i vertici di Cologno Monzese non hanno per niente apprezzato il lavoro che ha svolto nel giorno dell’esordio di Myrta Merlino. E pensare che Corbella per anni ha fatto parte del team della giornalista. C’era lui alla regia quando la conduttrice timonava L’Aria che Tira su La7.

Le sbavature della regia durante la puntata d’esordio

Sempre secondo DavideMaggio.it, la scelta drastica è stata presa dai piani alti del Biscione in poco tempo. In effetti durante la prima puntata del programma ‘post Barbara d’Urso’ si sono notate non poche sbavature in regia. Più volte sono stati ripresi gli autori intenti a dare, tramite dei cartelloni, suggerimenti e indicazioni alla Merlino. Non una cosa strana, anzi in tutte le trasmissioni tv accade ciò. Soltanto, ovviamente, il dietro le quinte non lo si inquadra mai. E invece a Pomeriggio Cinque si è verificato questo, e non solo una volta.

Tanto è vero che pure sui social molti utenti hanno sottolineato la stranezza per poi sbeffeggiare la regia, chiedendosi per quale motivo venissero effettuate determinate riprese. Al di là degli errori, se così li si può definire, la decisione presa su due piedi da Mediaset è alquanto sui generis, considerando anche i buoni ascolti ottenuti dal talk. A memoria non si ricorda di un regista fatto accomodare in così poco tempo. Una puntata soltanto seguita da un lapidario grazie e arrivederci.

Resta poi da capire se la scelta sia stata presa di concerto da Mediaset e da Myrta Merlino oppure se sia stata una decisione unilaterale concepita e portata avanti dall’azienda di Cologno Monzese. Quel che è sicuro è che tra il regista e la giornalista c’è un legame non solo professionale, ma anche amichevole. Qualche tempo fa la Merlino, a riprova di ciò, sui social scriveva: “Meno male che c’è lui, senza sarei persa!”. E ora? Avanti un altro, per restare sempre in tema Mediaset.