Pomeriggio Cinque, frecciata a Morlacchi: c’entra Memo Remigi

Jessica Morlacchi è stata una delle protagoniste di quest’ultima edizione del Grande Fratello. La concorrente ha tuttavia deciso di abbandonare anticipatamente la Casa più spiata d’Italia nella puntata andata in onda mercoledì sera su Canale 5. La decisione è arrivata in seguito ad un provvedimento disciplinare nei suoi confronti che la mandava direttamente al televoto con Helena Prestes ed Ilaria Galassi. L’ex cantante dei Gazosa è stata al centro dell’attenzione anche in una puntata di Pomeriggio Cinque, dove Caterina Collovati si è scagliata contro di lei ricordando quanto avvenuto anni fa con Memo Remigi. Scopriamo meglio che cosa ha detto nei suoi confronti il volto Mediaset.

La frecciatina a Jessica Morlacchi a Pomeriggio Cinque

Caterina Collovati, ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, ha ricordato l’episodio avvenuto nel 2022 ad “Oggi E’ Un Altro Giorno” su Rai 1 che è costato il posto a Memo Remigi. Protagonista del famoso aneddoto è stata proprio Jessica Morlacchi, recente concorrente del Grande Fratello che ha deciso di abbandonare il reality lo scorso mercoledì in seguito ad un provvedimento disciplinare preso nei suoi confronti. Collovati ha evidenziato come l’ex cantante dei Gazosa fosse stata chiamata al Grande Fratello proprio grazie a quello spiacevole episodio con Remigi. Il volto di Mediaset ha preso le difese dell’ex voce di Topo Gigio, affermando come la Morlacchi non le sia mai piaciuta.

Queste le parole precise di Caterina in merito:

A me viene da ricordare cosa fece passare al povero Memo Remigi. Ora non voglio tornarci, però…

La sua frase ha scatenato l’intervento immediato della conduttrice Myrta Merlino, la quale si è invece schierata dalla parte di Jessica, evidenziando come il gesto di Remigi fosse stato inopportuno. Nello specifico Merlino l’ha interrotta dicendo: “Eh però la manina, anche meno…”. A quel punto Collovati ha lanciato un’evidente frecciatina nei confronti di Morlacchi in riferimento alla sua partecipazione al Grande Fratello.

Queste le sue parole precise a riguardo:

Memo lo conosciamo, sappiamo. Lei, con quella manina, è finita al Grande Fratello. A loro basta questo… io per esempio Luca Calvani lo conosco molto bene ed è una persona serissima.

Secondo il punto di vista del volto Mediaset, quindi, la produzione del Grande Fratello l’avrebbe scelta come concorrente grazie a quell’episodio ad “Oggi E’ Un Altro Giorno”.

Myrta Merlino avrebbe invitato Jessica a Pomeriggio Cinque proprio dopo il suo ritiro dal reality di Alfonso Signorini ma lei avrebbe rifiutato la partecipazione. Chissà se la vedremo in una delle puntate future. La prossima che andrà in onda sarà quella di lunedì 13 gennaio.