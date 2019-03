Pomeriggio 5: Yuri Rambaldi, confronto con la ex. Tutti contro di lui

Pomeriggio 5, arriva il tanto atteso confronto tra Yuri Rambaldi e la ex Federica

Barbara D’Urso lo aveva promesso a tutti i suoi telespettatori: Yuri Rambaldi, ex naufrago de L’Isola dei Famosi, è stato messo a confronto con la ex fidanzata Federica, la ragazza che sarebbe stata tradita diverse volte durante la loro storia, dopo anche un anello regalatole dallo stesso Yuri. Gli animi in trasmissione si sono accesi e tutti i presenti in trasmissione si sono schierati contro Yuri. Secondo Roger Garth, inoltre, l’ex naufrago starebbe ancora avendo relazioni con altre ragazze, nonostante sia ora fidanzato ufficialmente. “Mi ha scritto la quinta ragazza, che ha visto Yuri la scorsa settimana. Ho nome, cognome, tutte le chat e mi ha mandato anche delle foto private“, così ha rivelato l’opinionista di Pomeriggio 5. Un dibattito davvero forte quello che ha visto Yuri protagonista nello studio di Pomeriggio 5. L’ex naufrago ha cercato di difendersi ma i suoi tentativi sembra siano falliti miseramente.

Yuri Rambaldi, ex fidanzata: “Non mi dovevi minacciare di morte”

Importanti e, allo stesso tempo, delicate affermazioni quelle fatte da Yuri Rambaldi durante la diretta di Pomeriggio 5 di martedì 12 marzo. La sua ex fidanzata, più volte tradita, avrebbe anche svelato che l’ex naufrago l’avrebbe minacciata di morte: “Le ragazze che tradisci non le devi poi minacciare di morte perché possono parlare“, tutti in studio sono rimasti a bocca aperta, Barbara D’Urso compresa. “Tu devi dare peso alle parole. Tu non puoi dire ad una persona: “Tu per me da oggi sei morta“.

Yuri Rambaldi: “Facevo uso di sostanze anabolizzanti”

Le scuse di Yuri non sono tardate ad arrivare. L’ex naufrago, però, ha dato la “colpa” dei suoi problemi di rabbia ad alcune sostanze anabolizzanti di cui faceva uso prima della sua partecipazione a Saranno Isolani e successivamente a L’Isola dei Famosi. “Quando prendi queste cose, ti agiti, non ti senti più in te“, così Yuri ha spiegato il suo comportamento avuto nei confronti della ex, circa le minacce di morte. Il suo atteggiamento, definito da i più come “errato”, è stato colpevolizzato dalla padrona di casa che, a più riprese, ha incalzato Yuri a affermare che abusare di certe sostanze non è una cosa giusta e far passare quindi un messaggio positivo.